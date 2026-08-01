Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo accidente de tránsito en el sur del Tolima encendió las alarmas entre los habitantes y conductores que frecuentan la vía entre Ortega y El Guamo. En las últimas horas, un motociclista resultó herido al colisionar contra un semoviente que se encontraba en medio de la carretera. Hasta el cierre de este informe, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el estado de salud del lesionado ni han entregado detalles adicionales acerca de las circunstancias específicas del siniestro.

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Este incidente no es un hecho aislado. De acuerdo con los datos entregados por la comunidad y reportados en la información disponible, ya se han registrado dos accidentes similares en este corredor vial en menos de una semana, todos vinculados a la presencia de animales en la vía. Esta situación ha generado preocupación entre quienes utilizan esta importante ruta, pues el peligro de sufrir un accidente por la irrupción inesperada de ganado en la carretera se mantiene latente.

Conductores y habitantes del sector manifestaron que encontrar animales obstaculizando la vía es un problema recurrente. Según testimonios, "los animales aparecen de manera inesperada y cualquier conductor puede verse involucrado en una tragedia". La comunidad ha solicitado con insistencia a los dueños de los semovientes que incrementen la vigilancia y refuercen las medidas de control sobre sus animales. Buscan, de esta manera, prevenir que el ganado tenga acceso a la carretera y proteger la integridad de motociclistas, conductores y pasajeros.

Al respecto, las autoridades han hecho un llamado para que quienes se movilizan por esta vía extremen las medidas de precaución, de manera especial durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Aunque no se ha emitido aún un pronunciamiento formal sobre este nuevo caso en particular, sí se recalca la importancia de la corresponsabilidad entre propietarios de animales y quienes transitan por el sector. Lo ocurrido renueva el debate sobre los deberes de quienes tienen ganado y su obligación de evitar que estos animales accedan sin control a las vías públicas en el interior del Tolima, con el fin de evitar nuevas tragedias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal riesgo de la presencia de semovientes en la vía Ortega-El Guamo?

La presencia de ganado sobre la carretera en el tramo entre Ortega y El Guamo representa un peligro constante, ya que los animales pueden aparecer de manera repentina y causar accidentes graves como el registrado recientemente, donde un motociclista resultó herido. Este riesgo ha provocado preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades, que reiteran la necesidad de controles más estrictos y prevención.

¿Qué responsabilidad tienen los propietarios de los animales en los accidentes viales en el Tolima?

Los dueños de semovientes tienen la obligación de ejercer control y vigilancia sobre sus animales para evitar que ingresen a las carreteras, según las preocupaciones expresadas por la comunidad. Esta responsabilidad es fundamental para prevenir siniestros viales y proteger tanto la vida de quienes transitan por este corredor como la de los propios animales, tema que vuelve al centro del debate tras los recientes hechos.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.