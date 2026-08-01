Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué destaca como uno de los principales nodos viales de Colombia, una posición privilegiada que se debe a su estratégica localización en el centro del país. De acuerdo con la información presentada, la ciudad se conecta con Bogotá, el Eje Cafetero, el norte y el sur del territorio nacional a través de corredores nacionales que facilitan tanto el transporte de pasajeros como el de carga, además de ser acceso fundamental a los municipios del departamento del Tolima.

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El acceso más utilizado desde el oriente es la vía Bogotá – Melgar – Ibagué, la cual hace parte de la Ruta Nacional 40. Este corredor, que ingresa por el sector de Picaleña y enlaza con la glorieta de la Casa de la Moneda y la avenida Mirolindo, funciona como la puerta principal para viajeros procedentes de regiones como Bogotá, Soacha, Fusagasugá y Melgar. Es, además, una de las carreteras que reporta mayor flujo vehicular a nivel nacional.

En dirección hacia el occidente, la conexión de Ibagué con el Eje Cafetero se realiza mediante la vía a Cajamarca. Este trayecto, que inicia en el sector de Boquerón, atraviesa el Túnel de La Línea para llegar después a Calarcá y Armenia. Resulta esencial para el transporte de carga y pasajeros a escala nacional, aunque en el momento, como se señala en el texto, presenta restricciones de movilidad por los trabajos de estabilización tras un derrumbe entre Cajamarca y Calarcá, permitiendo paso solo por un carril.

Otro corredor determinante para la ciudad es la Variante Bogotá – Cali, identificada en su tramo urbano como la calle 145, la más extensa de Ibagué. Dicha arteria vial, pensada especialmente para el tránsito pesado, permite evitar el centro y conecta puntos neurálgicos como la glorieta de El Salado, el Parque Deportivo, la glorieta de Picaleña, el acceso al aeropuerto Perales y el cruce hacia la vía Ibagué – Armenia. Aporta, además, a la movilidad interna y logística de la región.

A su vez, desde Picaleña parte la ruta que comunica con municipios del sur del Tolima como Rovira, San Antonio, Chaparral, Ortega, Coyaima y Natagaima. Este corredor desempeña un papel fundamental conectando a la capital tolimense con el sur del departamento, facilitando el movimiento de productos agrícolas y de pasajeros.

La salida hacia el norte se desprende desde El Salado y enlaza con municipios como Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero Guayabal, Mariquita y Honda, extendiéndose hasta el departamento de Caldas. Esta vía resulta esencial para el transporte de carga agrícola e industrial.

Por último, la avenida Mirolindo, aunque urbana, es clave para distribuir el flujo vehicular que entra y sale de la ciudad. Este tramo facilita el acceso al aeropuerto Perales y a la Zona Industrial de El Papayo, incrementando su relevancia en la red de movilidad local.

En definitiva, la ubicación central de Ibagué la convierte en un eje estratégico del transporte terrestre en Colombia, por donde miles de vehículos particulares, buses y camiones circulan a diario.

¿Cuáles son las principales vías de acceso y salida de Ibagué?

Entre las vías más importantes figuran la vía Bogotá – Melgar – Ibagué (Ruta Nacional 40), la vía Ibagué – Cajamarca – Calarcá, la Variante Bogotá – Cali (calle 145), los corredores hacia el norte y sur del Tolima, y la avenida Mirolindo que conecta con el aeropuerto Perales. Todas facilitan tanto el transporte intermunicipal como la logística de carga y pasajeros en la capital tolimense.

¿Por qué la ubicación de Ibagué es estratégica para la movilidad en Colombia?

Ibagué está situada en el centro del país, permitiendo unir el centro con el occidente y el suroccidente colombiano. Sus corredores viales son transitados diariamente por miles de vehículos, constituyéndose en un eje esencial para el comercio, la movilidad y la conexión entre varias regiones, según la información presentada en el texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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