Por: El Espectador

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La filosofía del cinismo, nacida en la antigua Grecia, mantiene hasta hoy la fama de una doctrina radicalmente distinta a las demás corrientes de pensamiento de su tiempo. Su origen no se atribuye, como es usual, a figuras centrales como Sócrates o Aristóteles, sino a Diógenes de Sínope, un pensador cuya vida en Atenas del siglo IV a.C. fue tan incisiva como polémica. Según doxógrafos —autores que recopilaron relatos sobre los filósofos—, Diógenes llegó a Atenas desposeído y sin hogar. En medio de la soledad, presenció cómo un ratón se alimentaba de las migajas de su pan, lo que le llevó a reflexionar que si ese animal podía vivir satisfecho con tan poco, él también podría hacerlo. Este episodio se considera el punto de partida del cinismo y del modo de vida de Diógenes el Perro, apodo que alude a su existencia marginal, viviendo en un barril y subsistiendo de la caridad y los restos. Según recoge Carlos García Gual en su libro sobre Diógenes, este pensador rechazaba abiertamente las convenciones sociales, desde el matrimonio hasta los ritos funerarios tradicionales, pues veía en ellos muestras de la alienación humana.

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El cinismo de Diógenes no implicaba únicamente el desprecio por las normas sociales, sino una preferencia deliberada por la vida ‘natural’, al margen de las pasiones que dominaban a sus conciudadanos. Se sabe, por ejemplo, que Alejandro Magno, el hombre más poderoso de la época, le ofreció concederle cualquier deseo y la única petición de Diógenes fue: “Que te quites porque me tapas el sol”. Episodios como este revelan su aversión por el poder, el triunfo y los proyectos grandiosos, celebrando en cambio a quien decide no participar ni en política, ni en el matrimonio, ni en empresas arriesgadas. A diferencia de los ascetas de otras tradiciones, su desapego no buscaba hallar virtud en el sufrimiento, sino romper con la esclavitud frente a los placeres y la búsqueda incesante de riquezas o reconocimientos, marcando una distancia con lo que más tarde Kant llamaría “el rebaño humano”.

Además de su vida, Diógenes utilizó gestos provocadores para evidenciar contradicciones en el pensamiento contemporáneo. Es célebre el episodio en el que, en contra de la definición platónica del hombre como “animal bípedo sin plumas”, lanzó un gallo desplumado en la Academia, mostrando que la realidad rebasa las simplificaciones teóricas. En última instancia, su crítica abarca tanto las vidas individuales como el pacto social, insistiendo en que la verdadera integridad exige distanciarse del consenso social, que con frecuencia privilegia la apariencia sobre la virtud. De acuerdo con García Gual, en un mundo obsesionado por el éxito y la aprobación de otros, el legado de Diógenes invita a reflexionar sobre los valores que realmente fundamentan una vida ética.

¿Cuál fue el origen de la filosofía cínica y quién fue Diógenes el Perro?

La filosofía cínica tuvo su origen en la Grecia clásica, principalmente por la influencia de Diógenes de Sínope. Según lo relatado por doxógrafos y por Carlos García Gual, Diógenes fue un expatriado que, tras un episodio con un ratón en Atenas, decidió vivir al margen de la sociedad, inspirando una corriente filosófica que privilegia la vida natural y marginal como respuesta crítica a las convenciones sociales.

¿En qué consistía la crítica de Diógenes a la sociedad ateniense y a otras doctrinas filosóficas?

Diógenes criticaba la sociedad ateniense señalando la dependencia de sus ciudadanos de los placeres, el poder y las riquezas, elementos a los que renunciaba como forma de vida. Rechazaba la autoridad y las definiciones simplistas, desafiando incluso a filósofos como Platón, y exponía la inautenticidad del pacto social, prefiriendo la existencia libre y natural como vía hacia la integridad ética.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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