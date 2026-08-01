Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Gabriel García Márquez mostró en sus obras una fascinación especial por el ajedrez, abordándolo tanto desde su literatura como desde episodios de la vida real. En la novela ‘El General en su Laberinto’, acorde a lo relatado por Óscar Domínguez y según crónicas recogidas por El Espectador, García Márquez enfatiza la relación que el Libertador Simón Bolívar tenía con ese juego. Mientras vivía su última etapa acompañado de José Palacios, Bolívar hallaba en el ajedrez un refugio para sus ocios, hábito adquirido durante uno de sus viajes a Europa. En torno a Bolívar, la novela narra la asistencia de Sebastián de Sigüenza, quien se dejaba vencer en tardes donde la espera era infinita, demostrando la influencia del ajedrez como compañía frente a los vaivenes políticos y personales del Libertador.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, Bolívar mismo reconocía sus límites ante este pasatiempo. Aunque durante la campaña del Perú casi alcanza nivel de maestro enfrentándose al general O’Leary, por su propia declaración prefería pasiones “más intrépidas”, subrayando que el ajedrez no es simplemente un juego sino una pasión absorbente. Pese a este fervor momentáneo, Bolívar incluyó el ajedrez en la instrucción pública, entre las actividades útiles y honestas para la formación de los jóvenes, aunque nunca persistió en esa práctica debido a la exigente concentración que requería.

La inspiración del ajedrez en García Márquez no se limita a las novelas históricas. En ‘El amor en los tiempos del cólera’, los personajes iniciales, el médico Juvenal Urbino y Jeremiah de Saint-Amour, se presentan como rivales y cómplices a través de este juego, reflejando una intimidad y complicidad similar a la que compartían los mosqueteros de Dumas. El ajedrez se transforma en un escenario de despedida en el caso de Saint-Amour, quien pierde su última partida antes de suicidarse, mientras la literatura de García Márquez dota a esa escena de profunda sensibilidad.

El Nobel colombiano, además de novelista, cubrió partidas emblemáticas entre figuras como Boris de Greiff y Paul Badura Skoda, resaltando la importancia cultural del ajedrez y su presencia en círculos sociales e intelectuales, llegando incluso a inspirar crónicas periodísticas como “La larga noche de ajedrez de Paul Badura Skoda”.

Finalmente, una anécdota relevante narra la primera frase literaria de García Márquez, “El Belga ya no volverá a jugar ajedrez”, expresión que su familia y entorno celebraron y, con el tiempo, transformaron en distintas versiones. Así, el legado del ajedrez en la obra de García Márquez trasciende el tablero, cruzando la literatura, la crónica y el recuerdo familiar.

¿Por qué Bolívar incluyó el ajedrez en la instrucción pública según García Márquez?

De acuerdo con lo presentado en la novela ‘El General en su Laberinto’, Bolívar consideró el ajedrez como uno de los juegos útiles y honestos que debían enseñarse en la escuela, valorando su potencial formativo aunque reconoció que sus propios nervios no estaban hechos para tanta parsimonia y concentración.

¿Qué simboliza el ajedrez en la obra de García Márquez y por qué lo utilizó recurrentemente?

El ajedrez, en las obras de García Márquez según las crónicas de El Espectador, representa tanto un mecanismo de intimidad como una metáfora de la vida, las despedidas y el poder de la concentración. El autor lo emplea de manera recurrente para profundizar en las relaciones humanas y situar a sus personajes ante decisiones complejas y finales trascendentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.