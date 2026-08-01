Por: EL PILON SA

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El folclor vallenato enfrenta uno de sus momentos más tristes tras confirmarse la muerte de Darío Pavajeau Molina, una de las figuras fundamentales en la gestión y preservación de esta manifestación cultural. Con una vida dedicada a la promoción y defensa del vallenato, Pavajeau Molina desempeñó un papel crucial como directivo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, organización clave en la exaltación del legado de los juglares y la proyección del género como uno de los emblemas culturales de Colombia.

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Durante varias décadas, Darío Pavajeau formó parte activa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, donde impulsó iniciativas para fortalecer el certamen anual y dar visibilidad al trabajo de intérpretes y compositores. Su esfuerzo se tradujo en la revitalización de las tradiciones asociadas al vallenato, especialmente el reconocimiento de quienes han mantenido viva esta herencia musical en el Cesar y el Caribe colombiano. De acuerdo con el testimonio de Efraín Quintero Molina, entonces vicepresidente de la Fundación, Pavajeau fue uno de los grandes promotores de los juglares y de las costumbres vallenatas, destacando su incansable trabajo en la defensa y difusión del folclor.

Entre los múltiples reconocimientos recibidos por Darío Pavajeau, sobresale el homenaje realizado en 2018 durante la trigésima edición del Festival Tierra de Compositores de Patillal. En ese evento, fue nombrado hijo adoptivo del corregimiento de Patillal y se le otorgó la Medalla María Concepción Loperena, distinción que se entrega a ciudadanos que han dejado una huella imborrable en la cultura vallenata. Durante la ceremonia, Pavajeau agradeció emocionado la condecoración y manifestó sentirse profundamente ligado a esa tierra, cuna de grandes exponentes del vallenato, y reiteró su agradecimiento a quienes reconocieron su trayectoria.

La noticia de su deceso ha conmocionado a músicos, compositores e investigadores, quienes mencionan que Pavajeau fue una de las personas que más trabajó para preservar la memoria y el valor simbólico del vallenato, apoyando a sus protagonistas y luchando por el reconocimiento de su patrimonio. Aún no se conocen las causas oficiales de su fallecimiento, y se espera el pronunciamiento de su familia y de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sobre las exequias y los homenajes póstumos. La muerte de Darío Pavajeau se suma a la de su hermano Roberto ‘el Turco’ Pavajeau Molina en agosto de 2024, ambos recordados por su generosidad con los músicos y su defensa incondicional del folclor que da identidad al Cesar y a Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el legado de Darío Pavajeau Molina en la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata?

Darío Pavajeau Molina dedicó décadas de su vida a fortalecer la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, impulsando iniciativas para exaltar a los juglares y mantener vivas las tradiciones culturales relacionadas con el vallenato. Su trabajo como gestor cultural y promotor permitió que el festival se consolidara como un referente nacional, favoreciendo la visibilidad de músicos y compositores y contribuyendo a la defensa del patrimonio musical de la región.

¿Qué significa la Medalla María Concepción Loperena y por qué fue otorgada a Darío Pavajeau?

La Medalla María Concepción Loperena es una distinción que se entrega a ciudadanos considerados insignes por su aporte a la cultura vallenata. Darío Pavajeau recibió este reconocimiento en 2018, durante el Festival Tierra de Compositores de Patillal, en honor a su trayectoria y compromiso con la preservación y promoción del folclor vallenato, lo que lo convirtió en un referente indiscutible de la identidad cultural del Cesar y Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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