Por: EL PILON SA

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha decidido confiar la dirección del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) a María Isabel Campo, una reconocida abogada cesarense que recientemente buscó la Alcaldía de Valledupar. Fontur es la entidad encargada de administrar los recursos parafiscales dirigidos a promover e incentivar el turismo en Colombia. La designación de Campo se dio tras su participación en la Comisión Nacional de Empalme, donde contribuyó a revisar y analizar la documentación técnica de la administración anterior, según informó ‘Miradas Noticias’. Esta experiencia reciente la coloca en una posición relevante para liderar una de las instituciones claves en el desarrollo de la infraestructura turística y la promoción de Colombia como destino.

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María Isabel Campo aporta una trayectoria considerable en el sector público. Entre 2003 y 2006 se desempeñó como secretaria general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, obteniendo un entendimiento profundo de los retos y las particularidades del sector. Posteriormente, ocupó la gerencia nacional de Pactos Territoriales en el Departamento Nacional de Planeación, donde gestionó acuerdos orientados al desarrollo regional. En el escenario político local, María Isabel Campo fue candidata a la Alcaldía de Valledupar en 2023. Durante ese proceso electoral, obtuvo más de 5.700 votos, lo que evidencia su conocimiento de las dinámicas regionales y su arraigo en el departamento del Cesar.

El nuevo encargo implica para Campo la responsabilidad de liderar la entidad encargada de financiar y coordinar proyectos estratégicos que buscan fortalecer las regiones e impulsar la industria del turismo. Su nombramiento ha sido respaldado públicamente por personalidades locales como el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quien expresó su entusiasmo por la llegada de Campo a Fontur. Orozco señaló: “Felicito a María Isabel Campo, designada como gerente de Fontur. Estamos listos a trabajar por el turismo, impulsar nuestra economía y esta Ciudad de Eventos que estamos construyendo en Valledupar. Otro gran acierto del presidente Abelardo de la Espriella con quien trabajaremos en nuestro municipio”. Así, el enfoque del nuevo gobierno se perfila hacia la articulación del turismo como motor de desarrollo económico, con la intención de involucrar a las autoridades locales y aprovechar el potencial de los territorios.

¿Cuáles son las funciones principales de Fontur en Colombia?

Fontur, el Fondo Nacional de Turismo, se encarga principalmente de administrar los recursos parafiscales recogidos del sector turístico para financiar proyectos de infraestructura, promoción y desarrollo en todo el país. Entre sus tareas fundamentales están impulsar el crecimiento de destinos turísticos, promover la inversión en nuevas iniciativas y facilitar el posicionamiento internacional de Colombia como destino atractivo.

¿Qué experiencia tiene María Isabel Campo en el sector público antes de llegar a Fontur?

Antes de ser designada directora de Fontur, María Isabel Campo se desempeñó como secretaria general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre 2003 y 2006. Posteriormente, trabajó como gerente nacional de Pactos Territoriales en el Departamento Nacional de Planeación, acumulando experiencia en áreas clave para el liderazgo y la gestión pública enfocada en el desarrollo del turismo y la planificación territorial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).