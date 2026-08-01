Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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ExpoUniversidades 2026, que tendrá lugar los días 18 y 19 de agosto en el Colegio Champagnat de Ibagué, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., se perfila como un evento clave para quienes buscan orientación en la elección de una carrera profesional. La feria reúne a reconocidas instituciones de educación superior del país, facilitando el contacto directo entre los asistentes y representantes de las universidades. De acuerdo con la información proporcionada en la invitación oficial, esta actividad no solo está dirigida a los estudiantes que pronto deben seleccionar su camino académico, principalmente quienes cursan décimo y undécimo grado, sino también a los padres de familia, docentes e instituciones educativas que deseen conocer de cerca las tendencias y alternativas de formación vigentes en el ámbito universitario.

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Durante dos jornadas, ExpoUniversidades 2026 ofrecerá a los visitantes una amplia gama de programas académicos en un solo espacio. Esto será posible gracias a la presencia de distintas universidades, cuyos representantes estarán disponibles para aclarar dudas sobre becas, opciones de financiación, intercambios y programas específicos según las exigencias del mercado laboral actual. Según el comunicado del evento, "la carrera ideal no siempre aparece en internet; a veces, está esperando en el lugar correcto, en el momento indicado", poniendo de manifiesto la importancia de la orientación presencial y personalizada.

La propuesta de ExpoUniversidades 2026 va más allá de las tradicionales ferias educativas al incluir conferencias sobre las profesiones del futuro y actividades interactivas diseñadas para ayudar a descubrir vocaciones y definir proyectos de vida. Además, se realizarán sorteos, entre los cuales se destacan un iPad y otros premios para quienes participen activamente en las actividades organizadas durante la feria.

La experiencia que ofrece este evento busca que los jóvenes y sus familias cuenten con información de calidad y de primera mano para tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional. La organización enfatiza que este espacio pretende inspirar a los futuros profesionales del Tolima y facilitar la toma de decisiones que influirán decisivamente en su proyecto de vida.

¿Qué actividades destacadas habrá en ExpoUniversidades 2026 en Ibagué?

Los asistentes a ExpoUniversidades 2026 encontrarán conferencias sobre profesiones del futuro, espacios interactivos para descubrir vocaciones y actividades diseñadas para quienes desean una guía en la elección de su carrera. Además, podrán consultar directamente con diversas universidades sobre becas, intercambios y opciones de financiación, así como participar en sorteos de premios como un iPad.

¿A quién está dirigida ExpoUniversidades 2026 y qué objetivo tiene la feria?

ExpoUniversidades 2026 está especialmente dirigida a estudiantes de décimo y undécimo grado, pero también invita a padres de familia, docentes e instituciones educativas. El objetivo principal es orientar e informar sobre la oferta académica y las posibilidades del mercado laboral, brindando herramientas para tomar decisiones acertadas en torno al futuro universitario y profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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