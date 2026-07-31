Lo que parecía un problema de tránsito terminó convirtiéndose en una pesadilla para la actriz Marcela Posada y su familia. La recordada ‘Sandra Patiño’ de ‘Yo soy Betty, la fea’ reveló que su hija, la comunicadora Nataly Arbeláez, enfrenta un proceso de cobro coactivo que ya supera los 15 millones de pesos por comparendos que, según asegura, nunca cometió. El caso estaría relacionado con la clonación de la placa de una motocicleta registrada a nombre de su hija.

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Durante una entrevista en el programa ‘Buen Día, Colombia’, del Canal RCN, Posada explicó que todo comenzó hace cerca de ocho años, cuando empezaron a llegar notificaciones por fotomultas registradas en Barranquilla y Soledad. La actriz afirmó que la motocicleta original permanece guardada en un parqueadero de Bogotá, mientras que las imágenes de las infracciones muestran un vehículo diferente y conducido por una persona desconocida para su familia.

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Pese a las denuncias interpuestas y las gestiones adelantadas con distintas autoridades, el problema no ha encontrado solución. Posada contó que incluso han acudido a la Fiscalía y viajado a la Costa Caribe para intentar frenar el caso, pero las sanciones siguen acumulándose.

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En medio de la entrevista, la actriz lanzó un duro reclamo por lo que considera una falta de respuestas por parte de las autoridades. “Nos dicen que pongamos denuncias en Fiscalía, se ponen y no pasa nada. Se viaja a la Costa y nos dicen que la opción es que detengan la moto y se compruebe por número de motor que es una placa clonada. Sin embargo, la moto ha sido detenida y llevada a patios y vuelve a salir a circular. No sabemos cómo hacen”, expresó.

Por qué la hija de Marcela Posada enfrenta una millonaria deuda

La situación se agravó en las últimas semanas. Nataly Arbeláez recibió una notificación sobre medidas cautelares que podrían afectar sus bienes y cuentas bancarias, mientras la deuda continúa creciendo debido a los intereses de mora.

La actriz explicó que, por recomendación de sus abogados, decidieron no pagar las multas, ya que cancelar el dinero equivaldría a aceptar unas infracciones que, insiste, fueron cometidas por terceros que estarían utilizando una placa clonada.

Además del impacto económico, Posada manifestó su preocupación por las consecuencias legales que podría enfrentar su hija si la motocicleta involucrada en las infracciones llega a verse implicada en un accidente grave o en un hecho delictivo. Al aparecer como propietaria en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), cualquier investigación podría vincular inicialmente a Nataly Arbeláez.

Ante este panorama, la actriz hizo un llamado a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Barranquilla y a la Alcaldía de Soledad para que revisen a fondo el expediente, verifiquen las fotografías de las fotomultas y suspendan el cobro mientras se esclarece el caso. Hasta el momento, ninguna de las dos entidades se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia expuesta por la artista.

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