Cada vez falta menos para que Maroon 5 regrese a Colombia. La banda liderada por Adam Levine se presentará el próximo 27 de agosto en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en un concierto que promete reunir algunos de los mayores éxitos del grupo estadounidense.

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Aunque el repertorio oficial no está confirmado, hay canciones que se han convertido en infaltables en sus giras y que marcaron a toda una generación de seguidores.

‘This Love’, el éxito que cambió la historia de Maroon 5

Lanzada en 2004 como parte del álbum ‘Songs About Jane’, esta canción fue la que terminó de impulsar a la banda hacia el reconocimiento mundial.

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Su mezcla de pop y rock, junto con la voz característica de Adam Levine, la convirtió en uno de los grandes éxitos de esa década.

Las canciones que difícilmente faltan en un concierto de Maroon 5

Además de This Love, hay otros temas que el público espera escuchar cada vez que la agrupación sube al escenario:

‘She Will Be Loved’

‘Moves Like Jagger’ (con Christina Aguilera)

‘Sugar’

‘Girls Like You’

‘Memories’

Cada una representa una etapa diferente de la evolución musical de la banda, desde el sonido pop-rock de sus primeros años hasta colaboraciones que dominaron las listas internacionales.

¿Cuándo es el concierto de Maroon 5 en Bogotá?

La agrupación se presentará el 27 de agosto en el Coliseo MedPlus.

El espectáculo marcará el regreso de Adam Levine y compañía al país, en una gira que reúne los principales éxitos de más de dos décadas de trayectoria y que espera convocar a miles de fanáticos colombianos.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.