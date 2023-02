Año a año, el espectáculo musical cuenta con grandes de la música, y luego de sus presentaciones el público de la Quinta Vergara se encarga de aclamar por el reconocimiento a dichos cantantes, mismo que se hace a través de la entrega de la gaviota de plata u oro.

(Vea también: Viña del Mar 2023: cuándo inicia y cómo ver en vivo desde Colombia a Karol G)

Si bien, pareciera que los organizadores de este evento parecieran tener todo bajo control, no se han salvado de que el festival protagonice algunos escándalos, en su mayoría, propiciados por los mismos artistas invitados.

En los 62 años que este evento se ha venido llevando a cabo, hay un sinfín de anécdotas, pero las más recordados son dos.

En el año 2000, Viña del Mar contó con la presencia de Enrique Iglesias. Su ‘show’ enamoró a los presentes quienes gritaban que le diera su respectiva gaviota, y así fue. El cantante español recibió el famoso galardón de plata, pero en medio de su celebración hizo algo que pasaría la historias.

El intérprete de ‘Nunca te olvidaré’ corrió por el escenario y lanzó su premio al público como un gesto de agradecimiento a ellos.

Sin poder creerlo, Cecilia Bolocco, que era la presentadora en ese momento, le preguntaba qué había hecho y por qué. “Pero, ¿qué acabas de hacer? Tiraste la gaviota”, dijo. Por su parte, el cantante, que entonces tenía 24 años, no entendía qué había hecho mal.

El pesado premió cayó sobre una mujer, que, al parecer, resultó herida. “Es la primera vez que regalo algo y me lo tienen que devolver”, indicó Iglesias con algo de pena.

Otro escándalo que dio de qué hablar fue protagonizado por el vocalista de Maroon 5, Adam Levine, quien además de salir tarde al escenario junto a su agrupación, pidió no interactuar con los animadores ni el público y, además, cantó con notable desgano.

(Vea también: Viña del Mar: cuál es el valor monetario de la gaviota de platino y quiénes la han recibido)

Pero, como si fuera poco, Levine fue grabado lanzando términos despectivos al evento. “Fucking town” (pueblo de mie…) y “assholes” (imbéciles), fueron los calificativos que el cantante uso para referirse a Viña del Mar y los asistentes del festival, motivo por el que posteriormente se disculpó.

“Hubo algunas cosas que no estaban bien con el sonido anoche y dejé que me afectaran e incidieran en mi comportamiento. Lo cual no fue nada profesional y ofrezco mis disculpas por eso”, dijo en un video que publicó en redes.