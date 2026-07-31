Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Jul 31, 2026 - 8:44 pm

El adelanto del capítulo 9 de ‘Yo me llamo’ muestra que la búsqueda de los dobles perfectos continúa.

(Vea también: Elder Dayán se conmovió con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’ y sorprendió con decisión en pleno ‘show’)

Frases como “A los que imiten a la perfección”, “Estás igualito” y “Lo hiciste hermoso. Doble erizada” anticipan una jornada en la que algunos participantes recibirán grandes elogios por su parecido con los artistas originales.

Además de las presentaciones, el programa volverá a tener momentos de humor entre los jurados, quienes incluso aparecen coincidiendo en sus valoraciones.

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Este es adelanto del capítulo de hoy:

Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

 

8:43 p.m ID: ikfmz

Patricia Teherán armó ‘Qué desastre’ en el jurado

Amparito le dijo que no y dejó dudas, pero Elder, como buen vallenatero, ayudó a que quedara.

 

8:41 p.m ID: qretr

Juan Gabriel llegó a dividir las aguas en ‘Yo me llamo’

Amparo casi lo deja por fuera, pero convenció (por poco) a César, Aurelio y Elder.

 

8:33 p.m ID: eakve

Sabrina Carpenter llegó al escenario y se cocinó una buena presentación

Canta bien, pero le dijeron que no se llama… 😔

 

8:29 p.m ID: cnnfq

Yeison Jiménez cantó con el corazón, pero sin voz

Los cuatro jurados le dijeron que no…

 

8:20 p.m ID: mflxd

Al escenario de ‘Yo me llamo’ llegó Beéle

Canto ‘Quédate’, y sí… lo dejaron quedarse.

 

8:18 p.m ID: ppzbi

Ahora es el turno de la doble de Paola Jara

Con ‘Murió el amor’ mató de la emoción a Amparo, que se erizó.

 

8:16 p.m ID: guchg

‘Lucero’ también apareció, pero no brilló

No se llama… Ya vamos dos decepciones en escena.

 

8:15 p.m ID: cuotq

Zion y Lennox llegaron con toda la energía, pero sin la voz

Definitivamente no se llaman

 

8:05 p.m ID: wuwqz

¡Ya empezó!

Vamos para otra gala en el templo de la imitación

 

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