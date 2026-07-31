El adelanto del capítulo 9 de ‘Yo me llamo’ muestra que la búsqueda de los dobles perfectos continúa.
(Vea también: Elder Dayán se conmovió con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’ y sorprendió con decisión en pleno ‘show’)
Frases como “A los que imiten a la perfección”, “Estás igualito” y “Lo hiciste hermoso. Doble erizada” anticipan una jornada en la que algunos participantes recibirán grandes elogios por su parecido con los artistas originales.
Además de las presentaciones, el programa volverá a tener momentos de humor entre los jurados, quienes incluso aparecen coincidiendo en sus valoraciones.
Este es adelanto del capítulo de hoy:
Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’
Patricia Teherán armó ‘Qué desastre’ en el jurado
Amparito le dijo que no y dejó dudas, pero Elder, como buen vallenatero, ayudó a que quedara.
8:41 p.m2026-07-31T20:41:59-05:00 ID: qretr
Juan Gabriel llegó a dividir las aguas en ‘Yo me llamo’
Amparo casi lo deja por fuera, pero convenció (por poco) a César, Aurelio y Elder.
8:33 p.m2026-07-31T20:33:12-05:00 ID: eakve
Sabrina Carpenter llegó al escenario y se cocinó una buena presentación
Canta bien, pero le dijeron que no se llama… 😔
8:29 p.m2026-07-31T20:29:17-05:00 ID: cnnfq
Yeison Jiménez cantó con el corazón, pero sin voz
Los cuatro jurados le dijeron que no…
8:20 p.m2026-07-31T20:20:48-05:00 ID: mflxd
Al escenario de ‘Yo me llamo’ llegó Beéle
Canto ‘Quédate’, y sí… lo dejaron quedarse.
8:18 p.m2026-07-31T20:18:15-05:00 ID: ppzbi
Ahora es el turno de la doble de Paola Jara
Con ‘Murió el amor’ mató de la emoción a Amparo, que se erizó.
8:16 p.m2026-07-31T20:16:45-05:00 ID: guchg
‘Lucero’ también apareció, pero no brilló
No se llama… Ya vamos dos decepciones en escena.
8:15 p.m2026-07-31T20:15:44-05:00 ID: cuotq
Zion y Lennox llegaron con toda la energía, pero sin la voz
Definitivamente no se llaman
8:05 p.m2026-07-31T20:05:36-05:00 ID: wuwqz
¡Ya empezó!
Vamos para otra gala en el templo de la imitación
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