El adelanto del capítulo 9 de ‘Yo me llamo’ muestra que la búsqueda de los dobles perfectos continúa.

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(Vea también: Elder Dayán se conmovió con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’ y sorprendió con decisión en pleno ‘show’)

Frases como “A los que imiten a la perfección”, “Estás igualito” y “Lo hiciste hermoso. Doble erizada” anticipan una jornada en la que algunos participantes recibirán grandes elogios por su parecido con los artistas originales.

Además de las presentaciones, el programa volverá a tener momentos de humor entre los jurados, quienes incluso aparecen coincidiendo en sus valoraciones.

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Este es adelanto del capítulo de hoy:

Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

8:43 p.m 2026-07-31T20:43:22-05:00 ID: ikfmz Patricia Teherán armó ‘Qué desastre’ en el jurado Amparito le dijo que no y dejó dudas, pero Elder, como buen vallenatero, ayudó a que quedara.

8:41 p.m2026-07-31T20:41:59-05:00 ID: qretr Juan Gabriel llegó a dividir las aguas en ‘Yo me llamo’ Amparo casi lo deja por fuera, pero convenció (por poco) a César, Aurelio y Elder.

8:33 p.m2026-07-31T20:33:12-05:00 ID: eakve Sabrina Carpenter llegó al escenario y se cocinó una buena presentación Canta bien, pero le dijeron que no se llama… 😔

8:29 p.m2026-07-31T20:29:17-05:00 ID: cnnfq Yeison Jiménez cantó con el corazón, pero sin voz Los cuatro jurados le dijeron que no…

8:20 p.m2026-07-31T20:20:48-05:00 ID: mflxd Al escenario de ‘Yo me llamo’ llegó Beéle Canto ‘Quédate’, y sí… lo dejaron quedarse.

8:18 p.m2026-07-31T20:18:15-05:00 ID: ppzbi Ahora es el turno de la doble de Paola Jara Con ‘Murió el amor’ mató de la emoción a Amparo, que se erizó.

8:16 p.m2026-07-31T20:16:45-05:00 ID: guchg ‘Lucero’ también apareció, pero no brilló No se llama… Ya vamos dos decepciones en escena.

8:15 p.m2026-07-31T20:15:44-05:00 ID: cuotq Zion y Lennox llegaron con toda la energía, pero sin la voz Definitivamente no se llaman

8:05 p.m2026-07-31T20:05:36-05:00 ID: wuwqz ¡Ya empezó! Vamos para otra gala en el templo de la imitación

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