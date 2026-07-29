Este miércoles continúa la competencia en ‘Yo me llamo’ con el capítulo 7, una nueva gala en la que los imitadores volverán a subir al escenario para convencer a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni de que merecen seguir en la competencia.

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(Vea también: “Señora de las 9 décadas”; Amparo Grisales se puso seria en ‘Yo me llamo’ y frenó burlas por su edad)

Según el adelanto de Caracol Televisión, la noche tendrá espacio para todos los géneros musicales. El rock, la carranga y el despecho serán protagonistas de una velada en la que también habrá momentos emotivos y nuevas decisiones del jurado.

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En Pulzo le contamos EN VIVO todo lo que ocurra durante el capítulo 7.

EN VIVO: minuto a minuto de ‘Yo me llamo’ capítulo 7

8:43 p.m2026-07-29T20:43:03-05:00 ID: jtabv Amanda Miguel, poderosa, llegó a ‘Yo me llamo’ Cantó ‘Él me mintió’, y el jurado no le creyó. No se llama.

8:40 p.m2026-07-29T20:40:55-05:00 ID: pzyig Ozuna llegó a escena, pero nos la dejó de pa arriba Cantó ‘Te vas’, y por favor no vuelvas…

8:34 p.m2026-07-29T20:34:59-05:00 ID: slxtb ‘Rocío Durcal’ es la siguiente en escena, pero hmmmmm Cantó bonito, pero no como la española.

8:29 p.m2026-07-29T20:29:50-05:00 ID: ixmij Bon Jovi llegó y le pegó al asunto ‘Como yo nadie te ha amado’ sonó y a todos los jurados les gustó.

8:17 p.m2026-07-29T20:17:23-05:00 ID: hxxud Otra ‘Bichota’ en ‘Yo me llamo’… Nos toca, mínimo, de a una por programa La pasaron… 3 votos contra 1 y le dieron el verde.

8:13 p.m2026-07-29T20:13:30-05:00 ID: reutv Diomedes a escena, pero cara de decepción de Elder Parecía que sí, pero resultó que no.

8:08 p.m2026-07-29T20:08:44-05:00 ID: sadiy De nuevo, Aria Vega… ¿Será que esta vez sí? Sonó rico y los jurdos están de acuerdo…. Sí se llama

8:06 p.m2026-07-29T20:06:13-05:00 ID: tseyc El doble Eddie Santiago se paró en escena Pero nos dejó a todos desinflados…

8:03 p.m2026-07-29T20:03:13-05:00 ID: jwefl Arrancamos con toda, con todo un rey ‘Darío Gómez’ abrió el ‘show’ con ‘Nadie es eterno’, lo hizo casi perfecto y pasó.

7:54 p.m2026-07-29T19:54:37-05:00 ID: nfsjv Estamos a minutos de que empiece el ‘show’ El templo de la imitación promete sorpresas esta noche.

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