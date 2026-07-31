Por: EL PILON SA

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El primero de diciembre de 2015 marcó un hito para el vallenato tradicional colombiano, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyó este género en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial en Necesidad de Salvaguardia Urgente. Contrario al imaginario colectivo que celebró este hecho como un reconocimiento universal, la declaración fue más bien una señal de alarma: la UNESCO identificó al vallenato tradicional como una manifestación en 'peligro de extinción'. Según lo registrado por EL PILÓN, la conmoción en Colombia y, en especial, en Valledupar, fue inmediata, aunque cargada de confusión y orgullo desbordado.

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La alegría inicial de la delegación colombiana en Windhoek, Namibia, y los festejos en Valledupar contrastaron con la realidad de la declaración. El dosier técnico se avaló en el último momento, tras la influencia notable de las palabras del representante de Perú, quien defendió el papel fundamental que el vallenato tuvo en la obra de Gabriel García Márquez. Sin embargo, la propia UNESCO, a través de su cuenta oficial, explicitó que el vallenato ingresaba a una "lista de salvaguardia urgente", enfatizando la urgencia de su preservación y no otorgando un galardón al país. De acuerdo con el análisis editorial de EL PILÓN, lo que parecía ser un reconocimiento fue en realidad una solicitud internacional de auxilio y protección.

A raíz de la declaratoria, el gobierno colombiano se comprometió a activar un Plan Especial de Salvaguarda (PES), documento aprobado desde 2013 y presentado formalmente en 2015 ante la comunidad internacional. Sostenía tareas como asegurar la formación en escuelas, fortalecer la investigación y proteger la tradición ante el auge comercial. No obstante, diez años después, el balance es desfavorable. El editorial de EL PILÓN sostiene que la década transcurrió entre la parálisis de las instituciones, promesas incumplidas y ausencia de liderazgo tanto de parte del Ministerio de Cultura como de las administraciones locales.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, aunque logró robustecer el evento anual y su atractivo turístico, dejó en un segundo plano la labor de proteger la esencia melódica, la 'piqueria' y el relato oral de los juglares originales. Para Rosendo Romero, reconocido compositor y gestor clave en el expediente de la UNESCO, la nueva generación de músicos desatiende la tradición y prioriza el éxito económico sobre la defensa cultural del vallenato.

En síntesis, la permanencia en la lista de Salvaguardia Urgente y el fracaso del PES invitan a una reflexión contundente: los reconocimientos internacionales no garantizan la supervivencia cultural si, como alertan diversas voces en la región, prevalece la indiferencia local. Diez años después, la pregunta esencial sigue sin respuesta.

¿Por qué el vallenato fue incluido en la Lista de Salvaguardia Urgente de la UNESCO?

De acuerdo con la información de EL PILÓN y las propias comunicaciones de la UNESCO, la inclusión del vallenato en la Lista de Salvaguardia Urgente respondió a la preocupación por la desaparición progresiva de su tradición. El expediente técnico presentado evidenció la amenaza real: las formas tradicionales del género corrían el riesgo de perderse ante el auge comercial y la desconexión de las nuevas generaciones con los relatos y estilos originales.

¿Qué es el Plan Especial de Salvaguarda (PES) del vallenato tradicional y por qué no ha funcionado?

El Plan Especial de Salvaguarda (PES) es un documento oficial que compromete a las autoridades y a la sociedad civil a tomar medidas para preservar el vallenato tradicional. Incluye formación en escuelas, investigación, y protección de espacios culturales y juglares. Según EL PILÓN, la falta de dirección, el incumplimiento de metas y el predominio del interés comercial han frenado su implementación, dejando las acciones concretas en un plano secundario durante la última década.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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