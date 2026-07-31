La música latina tiene una nueva y sorpresiva dupla que desde ya está dando de qué hablar en la industria. Se trata del cuatro veces ganador del Latin Grammy Silvestre Dangond, quien decidió unir su inconfundible talento por primera vez con el de Elena Rose, una de las cantautoras más cotizadas y relevantes de la escena actual. El resultado de este encuentro es “Efectos Secundarios”, un sencillo cargado de frescura, sonidos modernos y una propuesta vibrante que retrata a flor de piel la euforia de un nuevo amor.

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La canción logra un equilibrio preciso entre la fuerza interpretativa que caracteriza al guajiro y la sensibilidad, dulzura y versatilidad que han convertido a Elena Rose en un imán de éxitos de la música actual. Lejos de ser una simple coincidencia en el estudio, ambos demostraron una química innegable que quedó registrada tanto en la letra como en las impresiones que dejaron tras este junte inesperado.

Por su parte, el artista vangelato confesó la profunda admiración que siente por su colega y aprovechó para enviarle un guiño muy especial a su fanaticada internacional. Para Silvestre, compartir este espacio creativo ha sido un privilegio absoluto, destacando además el cariño incondicional que siempre ha recibido por parte de Venezuela, un país con el que mantiene un vínculo muy fuerte y que considera como su segundo hogar. En la misma línea, la compositora reconoció la inmensa emoción que le produjo trabajar al lado de una figura de la talla del colombiano, aplaudiendo el amor genuino que este proyecta hacia su público y la vida real.

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Pero la apuesta no se queda solo en las plataformas de audio. El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip oficial rodado en Miami, bajo una estética natural, fresca y muy contemporánea que enmarca la complicidad de los artistas entre escenarios llenos de luz y un aire completamente relajado. Con esta movida, ambos demuestran que las colaboraciones más inesperadas suelen convertirse en los grandes fenómenos de la temporada, apuntando directo a dominar la radio y las listas de reproducción digitales.

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