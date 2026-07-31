Por: EL PILON SA

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Durante mucho tiempo, la identidad de Pedro Muriel se convirtió en uno de los enigmas más comentados por seguidores de Los Chiches Vallenatos. Cada vez que alguna canción del grupo comenzaba con la frase, ya icónica, “Y este es el sentimiento… de Pedro Muriel”, acompañada por un efecto de eco inolvidable, surgía la pregunta sobre quién era ese hombre cuyo nombre se había vuelto marca registrada del vallenato romántico. Un ejemplo muy recordado es la introducción del tema ‘Tierra Mala’, donde el uso de su nombre dejó huella en varias generaciones de oyentes.

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El misterio sobre Pedro Muriel fue finalmente despejado gracias a una entrevista realizada en el programa Cañonazos al Aire, de Discos Fuentes, donde el propio Muriel confesó detalles inéditos de su paso por la agrupación. Según lo narrado por Pedro Muriel en esa charla, su papel no fue el de cantante o músico, sino el de ingeniero de sonido, una tarea fundamental dentro del estudio de grabación. Fue en ese entorno técnico donde ideó el famoso efecto de eco y propuso incluir, a modo de saludo, su propio nombre en las canciones. De acuerdo con sus palabras, todo empezó como una ocurrencia durante las sesiones de grabación: “Me inventé el ‘Pedro Muriel’. Oiga, compadre, el saludo tiene que ponerlo así: ‘¡Pedro Muriel!’. Todos decían que era una bacanería y preguntaban quién era Pedro Muriel. Eso se volvió muy popular. Eso se llama un repetidor”, relató Muriel durante la entrevista.

Lo más sorprendente del relato es que no existía una estrategia de mercadeo detrás de esa voz. Simplemente fue el resultado de la creatividad de Muriel y del aprovechamiento de las herramientas técnicas del estudio. El éxito del saludo fue tan grande que, con el tiempo, se volvió indispensable en próximas grabaciones y en canciones donde su nombre era mencionado. Pedro Muriel confesó que jamás imaginó que ese detalle terminaría trascendiendo el estudio y mucho menos, que llegaría a convertirse en un símbolo del grupo. El impacto fue tal, que incluso los empresarios y fanáticos lo daban por integrante oficial de la agrupación y preguntaban por su paradero, convencidos de que era uno de los artistas en escena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Pedro Muriel de Los Chiches Vallenatos y por qué su nombre es tan recordado en el vallenato?

Pedro Muriel fue el ingeniero de sonido de Los Chiches Vallenatos, responsable de aportar el efecto de eco y el saludo con su nombre en varias canciones. Su voz, incluida de manera creativa al inicio de temas emblemáticos como ‘Tierra Mala’, se volvió tan popular que muchos pensaron que era integrante del grupo, cuando en realidad su papel era técnico dentro del estudio de grabación.

¿Qué técnica usó Pedro Muriel para crear el famoso saludo en las canciones de Los Chiches Vallenatos?

Según la entrevista concedida en Cañonazos al Aire, Pedro Muriel ideó el saludo con eco utilizando el “repetidor”, una herramienta de grabación que permite replicar el sonido con efecto de eco. Esto fue posible gracias a su experiencia como ingeniero de sonido y se originó como una simple iniciativa, no como parte de una estrategia comercial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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