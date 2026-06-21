Abelardo de la Espriella y Silvestre Dangond, uno de los máximos exponentes del vallenato, han mantenido una relación que trasciende la amistad personal y se ha extendido al ámbito empresarial.

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Su principal proyecto conjunto es la marca de ron premium Ron Defensor, producida a través de la empresa Dominio de la Espriella, junto con el vino Fratellone. Esta alianza, formalizada en 2022, refleja una amistad de más de dos décadas que también incluyó otros emprendimientos como el restaurante Místico en Miami, ya cerrado.

La historia de su vínculo se remonta a hace más de 20 años. Según relatos del propio De la Espriella en entrevistas, se conocieron en una fiesta vallenata en Bogotá alrededor de 2011 o antes, cuando Dangond era un artista emergente. De la Espriella, entonces su abogado, revisó contratos para el cantante y forjaron una relación de confianza que evolucionó en una amistad cercana.

Actualmente, viven en la misma zona de Miami, sus familias son cercanas —esposas e hijos mantienen lazos— y han compartido celebraciones y eventos sociales.

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En 2022, lanzaron formalmente Ron Defensor, descrito por sus promotores como “una obra de arte hecha ron” o “arte hecho ron”. El producto se elabora en Pesé, provincia de Panamá, en suelos de origen volcánico, utilizando método cubano-español de destilación en columnas de cobre y añejamiento real en barricas de roble americano de primer uso de Heaven Hill.

Posteriormente, recibe aguas de la Sierra Nevada de Santa Marta en Cartagena. Existen versiones de 12 y 18 años, con precios en Colombia que oscilan alrededor de los 265.000 pesos para la de 12 años y 351.000 pesos para la de 18 años. También comercializan el vino Fratellone, con un precio aproximado de 189.000 pesos.

Silvestre Dangond participa como socio minoritario con aproximadamente el 8 % de la empresa a través de su compañía Music Dreams. De la Espriella es la figura principal detrás de Dominio de la Espriella, donde ha invertido recursos personales. La empresa busca posicionarse en el segmento de licores de lujo, combinando el caribe con influencias mediterráneas, y ha sido promocionada en eventos y redes sociales.

Sin embargo, los estados financieros, consultados por medios como La Silla Vacía, muestran un panorama de desafíos económicos. Fundada a finales de 2020, la compañía acumuló pérdidas por cerca de 3.884 millones de pesos hasta finales de 2025. Solo en 2025, reportó pérdidas de 503 millones de pesos, con una caída del 60 % en ingresos.

Uno de los objetivos iniciales era expandirse fuertemente en Estados Unidos, con metas de ventas superiores a los 4 millones de dólares, apoyada por una inyección de capital de inversionistas estadounidenses (alrededor de un millón de dólares en 2023).

Sin embargo, solo se alcanzó cerca del 7 % de esa meta en ventas internacionales, lo que llevó al cierre de operaciones en ese mercado y deudas pendientes con esos inversionistas, explicó el citado medio.

Además del ron y el vino, ambos fueron socios en el restaurante-piano bar Místico en Coral Gables, Miami, junto a figuras como Gilberto Santa Rosa. El lugar fue escenario de eventos sociales y promociones del ron, recibiendo visitas de personalidades como el expresidente Álvaro Uribe. No obstante, Místico también cerró sus operaciones hace meses.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: