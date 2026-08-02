Por: El Espectador

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La preparación de pancakes de limón y semillas de amapola presenta una alternativa creativa y nutritiva para quienes disfrutan innovar en la cocina. Según El Espectador, el primer paso fundamental consiste en obtener leche agria, un ingrediente clave para aportar sabor y textura a la masa. Para esto, se debe mezclar leche con el zumo de limones frescos y dejar que repose durante 10 minutos, lo que permite que la leche adquiera una consistencia más espesa y un toque ácido característico.

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En un recipiente aparte, se mezclan huevos, miel, esencia de vainilla y semillas de amapola. Las semillas de amapola aportan un sutil crujiente, mientras que la miel y la vainilla equilibran el dulzor y el aroma en la mezcla. Posteriormente, los huevos combinados con la leche agria forman la base líquida de la preparación, favoreciendo que los sabores se integren y se potencialicen. Una vez que estos ingredientes están bien mezclados, se incorpora la harina y el polvo de hornear hasta obtener una textura uniforme y sin grumos, condición esencial para lograr pancakes esponjosos y suaves.

El siguiente paso es cocinar la mezcla en una sartén previamente engrasada, utilizando fuego medio para asegurar una cocción pareja. El momento adecuado para voltear los pancakes es cuando comienzan a aparecer burbujas en la superficie; esto indica que la masa se ha cocido lo suficiente por un lado. Después de darles la vuelta, basta con un minuto adicional para que la otra cara adquiera el dorado ideal.

El toque final es el acompañamiento: El Espectador sugiere servir estos pancakes con yogur griego, rodajas de limón y más semillas de amapola. Esta combinación enfatiza los sabores cítricos y brinda una textura cremosa, además de aportar un atractivo visual. Finalmente, quienes se animen a innovar en la cocina pueden compartir sus propuestas gastronómicas con la periodista Tatiana Gómez Fuentes, tal como invita el propio medio.

¿Cómo se hace la leche agria para pancakes y para qué se utiliza?

La leche agria se prepara mezclando leche fresca con el zumo de limón y dejándola reposar por alrededor de 10 minutos. En esta receta, su función principal es aportar acidez y espesor a la masa, ayudando a conseguir pancakes esponjosos y realzando el sabor cítrico característico del plato.

¿Qué aportan las semillas de amapola en la receta de pancakes de limón?

Las semillas de amapola, incluidas en la mezcla y como decoración final, brindan un sutil crujiente y añaden un matiz distintivo al sabor de los pancakes de limón. Además, su presencia intensifica el atractivo visual y complementa la combinación de texturas propuesta en el plato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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