Por: El Espectador

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La receta que aquí se presenta gira en torno a una combinación de sabores clásicos y procesos bien definidos para obtener un plato delicioso y equilibrado. El ingrediente principal es el pollo, el cual debe ser porcionado y marinado cuidadosamente con sal, pimienta, ajo y paprika durante 40 minutos. Este proceso permite que la carne absorba los condimentos, aportando una base de sabor profunda y aromática. Según la preparación, después de marinarlo, se sella el pollo, lo que ayuda a mantener sus jugos al interior de la carne y a intensificar el sabor con el dorado superficial.

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Posteriormente, se incorporan otros ingredientes que aportan frescura y textura: cebolla larga, tomate y pimentón. Estos vegetales, sumados a un poco de agua, se cocinan junto al pollo, permitiendo que todos los sabores se mezclen hasta alcanzar una consistencia deseada. En el punto medio de la cocción, se agregan papas amarillas cortadas por la mitad, lo que suma suavidad al plato y lo vuelve más completo al integrar un carbohidrato clásico de la cocina tradicional.

En paralelo, la receta sugiere preparar champiñones en una sartén aparte. Estos hongos se saltean en mantequilla con un toque de sal y pimienta, y posteriormente se adiciona crema de leche. La crema de leche, un ingrediente popular en la gastronomía, aporta una textura suave y contribuye a un sabor ligero que equilibra el conjunto del plato. Tras cocinarlos brevemente, estos champiñones con crema se incluyen en la olla con el pollo, enriqueciendo el guiso con notas umami y cremosidad.

El acompañamiento se basa en una fresca ensalada, compuesta por una mezcla de lechugas, zanahoria, habichuela, arvejas y maíz. Un aderezo de mostaza y sal potencia los sabores vegetales y aporta un contraste crujiente y fresco a la mesa. Para completar el plato, se sugiere servir arroz y decorar con perejil, lo que no solo embellece la presentación sino que también añade matices herbales.

Estos pasos y detalles, de acuerdo con la información consultada de El Espectador, conforman una propuesta gastronómica versátil, ideal para quienes buscan explorar preparaciones caseras que equilibran sabor, textura y presentación de forma sencilla y efectiva.

¿Cómo se preparan los champiñones con crema para acompañar el pollo?

Para los champiñones con crema, la receta indica que deben saltearse en mantequilla, sazonar con sal y pimienta, y después incorporar crema de leche. Una vez cocidos por un minuto, se agregan al pollo para lograr una salsa cremosa que complementa la estructura del plato.

¿Por qué es importante marinar el pollo antes de cocinarlo con ajo y paprika?

Marinar el pollo con sal, pimienta, ajo y paprika durante 40 minutos permite que el sabor penetre en la carne, garantizando un resultado más sabroso y aromático tras la cocción. Esto se destaca como clave en el procedimiento explicado en la receta de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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