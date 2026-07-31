El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La combinación de sabores frescos y cremosos es el eje central de una receta que ha llamado la atención por su sencillez y carácter casero: la ensalada con aderezo de aguacate, miel y limón. De acuerdo con lo publicado por El Espectador, esta receta inicia con la cocción de papas y huevos, ingredientes principales que no solo aportan textura, sino también saciedad y valor nutritivo a la preparación final. Una vez cocidos y completamente fríos, ambos elementos se pican en cubos, lo que facilita su integración con el resto de los ingredientes y la distribución uniforme del aderezo.
La clave del sabor reside en el aderezo, preparado a base de mayonesa, aguacate, jugo de limón, miel, cilantro y sal. Tal como explica El Espectador, para obtener la textura deseada es importante mezclar o licuar estos componentes hasta alcanzar una crema suave, homogénea y equilibrada tanto en dulzor como en acidez. El aguacate, con su consistencia untuosa, potencia la cremosidad del aderezo, mientras que el toque de miel y el jugo de limón aportan una combinación dulce y cítrica que realza los sabores. El cilantro, utilizado finamente picado, añade frescura y una nota aromática característica de la cocina latinoamericana.
Ya finalizada la preparación del aderezo, en un recipiente o bowl amplio se combinan las papas, manzana, cebolla roja, huevo y cilantro. Según las indicaciones proporcionadas, una vez que los ingredientes principales están bien mezclados, se incorpora el aderezo cuidadosamente para garantizar que cada trozo quede impregnado del sabor cremoso y delicado de la emulsión. Se recomienda refrigerar la ensalada antes de servirla, de modo que los sabores se asienten y la textura resulte aún más agradable al paladar.
Esta propuesta gastronómica resalta la importancia de los ingredientes frescos y sencillos, mientras ofrece un juego de contrastes entre lo cremoso, lo ácido y lo dulce. Además, representa una alternativa práctica y novedosa para quienes buscan innovar en la cocina con preparaciones frescas y fáciles, de acuerdo con El Espectador.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo se prepara el aderezo de aguacate con miel y limón paso a paso?
Para hacer el aderezo de aguacate con miel y limón, se deben mezclar o licuar mayonesa, un aguacate, jugo de limón, miel, cilantro y sal hasta obtener una mezcla suave y homogénea. El aguacate aporta cremosidad, el limón un toque ácido y fresco, la miel equilibra con dulzor y el cilantro suma aroma, de acuerdo con las instrucciones de El Espectador.
¿Qué ingredientes lleva la ensalada con aderezo de aguacate y cómo se arma?
La ensalada se compone de papas cocidas y picadas, manzana, cebolla roja, huevo cocido, cilantro y el aderezo de aguacate previamente preparado. En un bowl, se mezclan los ingredientes principales y luego se añade el aderezo, mezclando con cuidado. Finalmente, se recomienda refrigerar antes de servir para disfrutarla bien fría, según El Espectador.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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