Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para recibir una vez más el Concierto de la Esperanza VII, un evento que, según la información proporcionada por RTVC Sistema de Medios Públicos, reunirá el próximo sábado 1 de agosto a miles de asistentes en la emblemática Plaza de Bolívar. El encuentro musical, cuyo lema es “Un latido por la vida”, abrirá sus puertas desde las 11:00 de la mañana y tendrá entrada libre, permitiendo a bogotanos y visitantes disfrutar de una variedad de presentaciones sin costo alguno.

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El concierto busca consolidar un espacio de encuentro ciudadano, en el que la música sirva como un canal para fortalecer la convivencia y celebrar la diversidad. En ese sentido, la nómina de artistas confirmados destaca por su pluralidad de géneros, pues incluye tanto propuestas internacionales como talentos nacionales de primer nivel. Entre los invitados se encuentran Orishas, Los Hermanos Lebrón, Sabo Romo (exintegrante de Caifanes), Rosa Adame (exintegrante de La Lupita), Galo Ochoa (exintegrante de Cuca), Rex (La Unión), así como agrupaciones colombianas emblemáticas como Herencia de Timbiquí, Penyair, Realidad Mental, Adriana Lucía y Los Gaiteros de San Jacinto. El broche de oro estará a cargo de DJ Radiónica, lo que representa una oferta variada que abarca desde salsa y rock hasta música tradicional del Pacífico y ritmos folclóricos.

De acuerdo con la información suministrada, el Concierto de la Esperanza es parte de una serie de encuentros musicales que han caracterizado a Bogotá en los últimos años, reuniendo a artistas tanto nacionales como internacionales en escenarios públicos y siempre bajo el acceso gratuito. Esta edición se desarrollará en medio de un fin de semana cargado de actividades culturales, que incluirá también la inauguración del Festival de Verano 2026 y otros eventos masivos distribuidos en distintos puntos de la capital.

Frente a la magnitud de la jornada, las autoridades recomendaron a los ciudadanos llegar con suficiente antelación, optar por el uso del transporte público y seguir las orientaciones del equipo logístico y de seguridad, con el fin de garantizar el ingreso ordenado y la movilidad en el centro de la ciudad. Para mayor información sobre este y otros sucesos relevantes de la capital, RTVC y medios como El Espectador invitan a consultar sus secciones dedicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en el Concierto de la Esperanza VII?

En la séptima edición del Concierto de la Esperanza en Bogotá estarán presentes artistas de renombre tanto nacional como internacional, como Orishas, Los Hermanos Lebrón, Sabo Romo, Rosa Adame, Galo Ochoa, Rex, así como agrupaciones colombianas como Herencia de Timbiquí, Penyair, Realidad Mental, Adriana Lucía y Los Gaiteros de San Jacinto, finalizando con DJ Radiónica.

¿A qué hora es el Concierto de la Esperanza VII y cómo acceder?

El Concierto de la Esperanza VII, según RTVC Sistema de Medios Públicos, comenzará a las 11:00 de la mañana en la Plaza de Bolívar y el acceso es gratuito para todo el público, por lo que se recomienda llegar con anticipación y hacer uso del transporte público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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