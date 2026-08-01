Por: EL PILON SA

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La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata comunicó públicamente su dolor ante la pérdida de Darío Pavajeau Molina, quien fue reconocido como gestor cultural, exalcalde de Valledupar y miembro destacado de la Junta Directiva de la institución. La noticia se difundió a través de los canales oficiales de la fundación, donde se publicó una fotografía simbólica y un mensaje sentido en el que se presentó el pésame a los familiares, allegados y la comunidad vinculada al folclor vallenato, asistentes permanentes del legado que Pavajeau ayudó a preservar. Este mensaje fue emitido con las palabras: "Lamentamos el fallecimiento de Darío Pavajeau Molina, miembro de Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y presentamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Paz en su tumba", lo que refleja la importancia que tuvo la labor de Pavajeau al interior de la organización, según la comunicación emitida por la fundación.

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La trayectoria de Pavajeau estuvo profundamente ligada al Festival de la Leyenda Vallenata, considerada la institución cultural más relevante dentro del folclor vallenato colombiano. Durante décadas mantuvo un estrecho vínculo con la organización, siendo promotor de iniciativas dirigidas a salvaguardar la memoria de los juglares y consolidar el festival como una expresión emblemática del país. Gracias a su constante dedicación, se consolidó como un referente para quienes buscan fortalecer el reconocimiento y la promoción del vallenato, música declarada patrimonio cultural por su arraigo y proyección en la región.

A lo largo de su vida, Darío Pavajeau recibió significativos homenajes, entre los que destaca el tributo celebrado en 2018 en el Festival Tierra de Compositores de Patillal, cuando fue declarado hijo adoptivo del corregimiento. En esa ocasión, le fue entregada la Medalla María Concepción Loperena, en la categoría de ciudadano insigne, en reconocimiento a su entrega y compromiso con las raíces artísticas del Cesar.

Después de confirmarse su fallecimiento, que aún no ha sido explicado oficialmente en cuanto a las causas, se anticipa que su familia próximamente comunicará detalles sobre las exequias y actos conmemorativos. Las voces de solidaridad no tardaron en llegar. El periodista y escritor Daniel Samper Pizano resaltó que Pavajeau fue "uno de los más firmes puentes por los que circuló la fraternidad entre cachacos y vallenatos", y subrayó su capacidad de enseñar y unir a través del aprecio por la música y la riqueza del folclor de Valledupar. Samper también tuvo palabras de consuelo para la esposa, hijos, nietos y todos los cesarenses afectados por la partida de quien fue considerado un verdadero compañero y patriarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la contribución de Darío Pavajeau Molina al Festival de la Leyenda Vallenata?

De acuerdo con lo comunicado por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Darío Pavajeau Molina desempeñó un papel esencial en el fortalecimiento del certamen. Desde la Junta Directiva, impulsó acciones para enaltecer a los juglares y asegurar la vigencia del vallenato como símbolo cultural del país, marcando con su gestión décadas de apoyo y liderazgo en las tradiciones folclóricas de Valledupar.

¿Por qué Darío Pavajeau fue homenajeado con la Medalla María Concepción Loperena?

Según la información proporcionada, Darío Pavajeau fue homenajeado con la Medalla María Concepción Loperena, en la categoría de ciudadano insigne, durante el Festival Tierra de Compositores de Patillal en 2018. Esta distinción reconoció su compromiso y contribuciones significativas a la protección y promoción de las tradiciones vallenatas y su legado cultural en el Cesar.

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