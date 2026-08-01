Por: EL PILON SA

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El fallecimiento de Darío Pavajeau Molina, quien fuera un destacado gestor cultural y firme defensor del folclor vallenato, ha generado una profunda conmoción entre quienes apreciaron su labor, especialmente en la promoción y resguardo de la música vallenata. Según informó EL PILÓN, Daniel Samper Pizano, periodista y escritor, dedicó un emotivo mensaje de homenaje para su amigo, enfatizando la cercana relación que mantuvieron por más de sesenta años. Samper resaltó que Darío no fue solo un compañero de conversaciones y parrandas, sino también un puente fundamental para la fraternidad entre las regiones 'cachaca' y vallenata, gracias a su profundo conocimiento y amor por la música de la región.

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En palabras de Samper, recogidas por EL PILÓN, “Darío no solo fue mi compadre de charlas y parrandas, sino uno de los más firmes puentes por los que circuló la fraternidad entre cachacos y vallenatos, a lomos de esa música que él conocía mejor que nadie”. Esta declaración permite comprender la influencia que Pavajeau ejerció más allá del ámbito cultural, al unir diferentes regiones del país a través del folclor. La amistad entre ambos no se limitó al vallenato; compartieron también la pasión por el fútbol y el seguimiento al Barça, lo que muestra que su relación trascendió lo musical y se convirtió en un lazo personal entrañable.

Samper también envió un mensaje de solidaridad a la familia de Pavajeau y recordó el cariño que este despertaba entre los habitantes del departamento del Cesar, región donde su legado permanece vigente. “Mando un estrecho abrazo a María Elisa, sus hijos y sus nietos, y mis condolidos recuerdos a la gente de la región que siempre vio en él a un compañero y a un patriarca”, expresó en su homenaje.

A lo largo de su vida, como destaca EL PILÓN, Darío Pavajeau Molina dedicó sus esfuerzos al fortalecimiento del folclor vallenato, participando activamente en la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y consolidándose como uno de los principales guardianes de este patrimonio cultural colombiano. El duelo por su partida es compartido tanto por figuras públicas como por la comunidad vallenata, que reconoce el legado de un hombre que dedicó su vida a exaltar y proteger la herencia musical de toda una región.

¿Quién fue Darío Pavajeau Molina y cuál fue su legado en el folclor vallenato?

Darío Pavajeau Molina se destacó como gestor cultural y promotor del vallenato, dedicando gran parte de su vida a fortalecer la identidad musical del Cesar y de Colombia. De acuerdo con EL PILÓN, su trabajo en la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y su capacidad para unir distintas regiones del país a través de la música lo consolidaron como uno de los guardianes más importantes de este patrimonio cultural.

¿Por qué Daniel Samper Pizano resaltó la influencia de Darío Pavajeau en su vida personal?

Daniel Samper Pizano mencionó, en su mensaje al medio EL PILÓN, que Darío Pavajeau fue clave para que él aprendiera a amar y entender la música vallenata, además de disfrutar de la cultura regional. El periodista subrayó que la relación de amistad se construyó alrededor de la música y también del fútbol, lo que permitió que ambos compartieran experiencias y se acercaran mucho más allá del vínculo profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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