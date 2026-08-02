Por: El Espectador

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Katabasis es una palabra que remite al acto de descender a lo profundo, tanto literal como simbólicamente. Desde tiempos antiguos, este viaje representa el enfrentamiento con la oscuridad para alcanzar una transformación o redención. Según la cita de Will Hunt en su libro Subterráneo, el magnetismo del mundo subterráneo atrae a soñadores y visionarios, individuos que encuentran en la oscuridad una "perversa variedad de iluminación". Dante Alighieri, en La Divina Comedia, describe la profundidad del infierno con un abismo tan oscuro que la mirada no logra penetrarlo, simbolizando el temor universal a lo desconocido y a la muerte.

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En muchas culturas, el descenso a estos espacios no solo representa el viaje heroico mítico, sino también la ansiedad existencial del ser humano corriente frente a la muerte. El inframundo emerge así, de acuerdo con la interpretación de Botticelli sobre los nueve círculos del infierno dantesco, como un lugar de horror y castigo cuanto más alejado se encuentre de lo sagrado.

La visión del inframundo estaba también presente en la cosmología muisca, donde el "Tynakiqa", o "mundo de abajo", era un sitio de pruebas al que se accedía tras la muerte. Según Ernst Röthlisberger, citado en sus estampas de El Dorado, el recorrido implicaba superar peligrosos barrancos y cruzar un río en balsas hechas de tela de araña. Este tránsito conducía al reencuentro con los difuntos, pero nunca era un castigo eterno: era una etapa de paso, con preparativos materiales para el viaje debido a su creencia en la inmortalidad de la carne, y en la sacralidad de la naturaleza como origen de la vida, según Luis Alfredo Bohórquez Caldera en Franciscanum.

Con la llegada de la colonia y el cristianismo, este imaginario se transforma profundamente. El cementerio se convierte en un sitio periférico y temido, vinculado con la putrefacción, la pobreza y los malos olores, como describe Alain Corbin con sus "mitologías prepasteurianas". Los ríos y lagunas, otrora santuarios muiscas, pasan a ser vertederos de basura y lugares peligrosos, reflejo de una fractura simbólica y material.

La modernidad propició nuevas preocupaciones, principalmente higienistas y técnicas. La ciudad se reconfiguró con complejas infraestructuras subterráneas que, aunque invisibles, resultan esenciales para la vida urbana actual. Túneles, tubos y bóvedas, muchas veces olvidados, sustentan la dinámica de la superficie y dan forma a un paisaje híbrido entre lo técnico y lo mítico.

La obra Katabasis de Mauricio Carmona Rivera rescata y resignifica este descenso, evocando tanto la exploración estética como la introspección. Sus referencias visuales dialogan con los Capriccios de Piranesi y las cárceles imaginarias de la serie Carceri d’Invenzione, sugiriendo que, aunque los espacios subterráneos ya no sean de tortura real, siguen representando una oportunidad de redención y autodescubrimiento para el habitante contemporáneo, siguiendo la idea de Hunt de hallar en la oscuridad cierta forma de iluminación.

¿Cuál es el significado de katabasis en el contexto de la cultura muisca y la visión cristiana?

En la cultura muisca, la "katabasis" representa un descenso simbólico al "Tynakiqa", un mundo subterráneo donde los humanos eran puestos a prueba tras la muerte, pero no como castigo, sino como un tránsito hacia el reencuentro y la continuidad de la vida, subordinado a la creencia en la inmortalidad. En contraste, la visión cristiana, impuesta tras la conquista, transformó el inframundo en un espacio de castigo y horror, vinculado al infierno, la putrefacción y el miedo, alterando la relación original entre lo subterráneo y lo sagrado.

¿Cómo ha cambiado la percepción del subsuelo urbano desde la época muisca hasta hoy?

De acuerdo con el texto, la percepción del subsuelo pasó de ser un espacio simbólico y sagrado para los muiscas, vinculado con la vida, el origen y la trascendencia, a convertirse en la época colonial y moderna en un lugar de desecho, peligro y olvido. Hoy, aunque misterioso y muchas veces invisible, el subsuelo urbano es un componente esencial de la infraestructura y la vida cotidiana, resignificado en la obra de Carmona Rivera como espacio de exploración, redención e imaginación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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