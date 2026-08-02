Por: El Espectador

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La reciente controversia en torno a la Primera Línea del Metro de Bogotá ha suscitado inquietudes sobre presuntas irregularidades en los pagos asociados con las obras, luego de una denuncia que describe la entrega de 60 millones de pesos colombianos en efectivo para desbloquear un desembolso vinculado al proyecto. Según un informe de la revista Semana, la Unión Temporal Metrobuild presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que se señala a dos directivos de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHECC) por presuntamente exigir este pago para autorizar el giro de 960 millones de pesos correspondientes a un avance de obra.

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La denuncia ante la Fiscalía fue sustentada con audios y videos que documentarían la entrega del dinero, buscando esclarecer si los hechos podrían constituir delitos de concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito. Esta inquietud fue impulsada también por la publicación en medios de uno de los videos de la supuesta transacción, lo que generó especulación sobre la naturaleza del dinero entregado y el trasfondo del acuerdo entre las partes.

Ante esto, el concesionario Metro Línea 1 (ML1) emitió un comunicado donde aclaró su versión de los hechos, negando que existiera una exigencia ilegal. Según ML1, lo ocurrido fue producto de una retención provisional acordada entre un subcontratista, Chec Ubeam Unit, y la Unión Temporal Metrobuild, en medio de diferencias contractuales sobre la calidad de las obras y retrasos en el pago de salarios a los trabajadores. La empresa indicó que Metrobuild había presentado problemas recurrentes en la ejecución, dando lugar a suspensión de actividades, deterioro de materiales y pérdidas económicas para el subcontratista. Por ello, en abril, aunque existían controversias sobre una factura por 960 millones, las partes convinieron realizar el pago y establecer de manera excepcional una retención en efectivo de 60 millones hasta que Metrobuild corrigiera los trabajos señalados como deficientes.

El documento entregado por ML1 confirma que se firmó un recibido por la entrega del dinero el 18 de abril, después de haberse desembolsado el monto principal cuatro días antes, con el compromiso de ejecutar las correcciones necesarias. ML1 enfatizó también que la grabación fue realizada sin su conocimiento y divulgada posteriormente, lo que a su juicio provocó confusión. Además, reiteró su política de cero tolerancia frente a la corrupción y manifestó disposición para colaborar con las autoridades durante la investigación.

¿Cuáles son los detalles del pago de COP 60 millones en el caso de la Primera Línea del Metro de Bogotá?

El pago de COP 60 millones señalado en la denuncia corresponde a una retención provisional acordada entre el subcontratista Chec Ubeam Unit y la Unión Temporal Metrobuild, en medio de controversias contractuales sobre la calidad de las obras y el pago de salarios. Según Metro Línea 1, el dinero fue entregado y recibido con constancia firmada, y estaba condicionado a que Metrobuild corrigiera los defectos señalados por el subcontratista.

¿Por qué se grabó y divulgó el video de la entrega de dinero en el Metro de Bogotá?

De acuerdo con el concesionario Metro Línea 1, la grabación de la entrega del dinero fue realizada de manera oculta por Metrobuild y luego difundida por medios de comunicación como la revista Semana. Según ML1, dicha difusión contribuyó a malinterpretaciones sobre la naturaleza del pago y originó la actual investigación y debate público sobre posibles irregularidades en el proyecto del Metro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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