Por: El Espectador

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El Congreso de Colombia vuelve a ser escenario de un debate crucial sobre los derechos de las mujeres, con la presentación de un nuevo proyecto de reforma constitucional que busca suprimir el derecho a interrumpir el embarazo en el país. De acuerdo con lo publicado, la iniciativa ya cuenta con el respaldo de 48 parlamentarios, sumando apoyos desde Senado y Cámara, y todavía tiene tiempo en la actual legislatura para reunir los votos necesarios para su avance. La aprobación de una reforma de este calibre no es sencilla: el proyecto debe pasar ocho debates, cuatro en cada cámara, alcanzando mayorías absolutas y culminando el trámite antes del 20 de junio de 2027, lo que históricamente ha dificultado el éxito de iniciativas similares.

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La fuerza de esta propuesta no solo reside en los congresistas firmantes. Detrás de la escena, se encuentran organizaciones autodenominadas "provida", integradas por sectores ultraconservadores y grupos religiosos. Estos movimientos impulsan una agenda restrictiva frente a la autonomía y los derechos de las mujeres, usando vías como reformas legales, litigios y campañas de opinión para posicionar su visión conservadora. Además, el apoyo es transversal y no se limita a partidos tradicionales: sorprendentemente, uno o dos congresistas del Pacto Histórico también han expresado su respaldo, a pesar de que la mayoría provienen de corrientes religiosas y de derecha extrema.

La historia demuestra que esta clase de iniciativas tiende a quedarse estancada, debido al trámite riguroso y la fragmentación del actual Congreso. De hecho, según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, desde 2006 se han presentado múltiples proyectos similares, como actos legislativos y referendos, y ninguno ha prosperado. Las sentencias de la Corte Constitucional, como la C-355 de 2006 y la C-055 de 2022, que despenalizaron y ampliaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), siguen vigentes y no pueden ser anuladas fácilmente por nuevas reformas.

El actual proyecto, liderado por el representante David Cote del partido Centro Democrático, propone modificar el artículo 11 de la Constitución para afirmar que la vida comienza desde la concepción. Esto implicaría penalizar el aborto después de ese momento, afectando la autonomía de las mujeres. Sin embargo, estas iniciativas se enfrentan a la solidez jurídica de los precedentes de la Corte y a la resistencia de quienes defienden el derecho a decidir.

Detrás de estos intentos persistentes se mantienen agrupaciones ultraconservadoras, primero de origen católico y ahora lideradas por iglesias cristianas, que buscan imponer su visión moral en un Estado laico. Como respuesta, colectivos como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres han fortalecido acciones pedagógicas, jurídicas y de incidencia política para preservar y ampliar el derecho a la IVE, entendiendo que la garantía de estos derechos va mucho más allá de una sentencia, y requiere implementación efectiva y debate público informado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales argumentos del nuevo proyecto de reforma constitucional contra el aborto en Colombia?

El nuevo proyecto, según lo explicado en el Congreso y por sus promotores, pretende modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer que la vida comienza desde la concepción. La propuesta busca que la interrupción voluntaria del embarazo sea penalizada desde ese momento, lo que afectaría el marco legal construido por la Corte Constitucional en sentencias clave como la C-355 de 2006 y la C-055 de 2022. De acuerdo con lo publicado, el argumento central es “defender la inviolabilidad de la vida”, sin tener en cuenta los derechos fundamentales y la autonomía de las mujeres.

¿Qué organizaciones apoyan y se oponen al derecho al aborto en Colombia?

De acuerdo con la información recogida, quienes respaldan la eliminación del derecho al aborto son principalmente sectores ultraconservadores —actualmente liderados por iglesias cristianas— y algunos grupos religiosos, que han mantenido su presencia durante casi dos décadas. Estas agrupaciones buscan imponer una visión moral o religiosa en la legislación nacional. Por otra parte, organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, con actividades en pedagogía, incidencia y acompañamiento jurídico, se oponen de manera activa a estos intentos y luchan por mantener y ampliar el acceso seguro y legal a la interrupción voluntaria del embarazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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