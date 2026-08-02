Por: El Espectador

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) informó sobre la apertura de una nueva convocatoria dirigida a quienes desean ampliar sus conocimientos o fortalecer su perfil profesional. Según lo anunciado por la entidad, en esta oportunidad se ofrecen más de 400 cursos cortos complementarios, todos gratuitos y en modalidad virtual. Esta iniciativa garantiza un acceso flexible y adaptado a las necesidades de quienes trabajan, estudian o deben atender otras responsabilidades, pues permite a cada participante avanzar a su propio ritmo y sin la obligación de desplazarse a una sede.

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La oferta educativa incluye áreas tan diversas como tecnología, administración, finanzas, logística, agro, industria y servicios. La duración de los cursos varía: algunos se extienden por 40 horas y otros pueden durar hasta tres meses, dependiendo del contenido. Al finalizar el proceso formativo, el SENA otorga a los participantes una certificación oficial que respalda los conocimientos adquiridos.

De acuerdo con el SENA, más allá de la actualización de conocimientos técnicos, estos cursos buscan potenciar habilidades que las empresas están valorando cada vez más. Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del SENA, explicó que los programas ofrecen la oportunidad tanto de adquirir nuevos saberes como de desarrollar habilidades blandas, es decir, aquellas destrezas personales y sociales esenciales en los entornos de trabajo. Torres resaltó que “estos cursos cortos tienen múltiples beneficios. Uno de ellos es la posibilidad de fortalecer o adquirir nuevos conocimientos, así como desarrollar habilidades blandas que son fundamentales para el desempeño laboral. Además, permiten adquirir competencias técnicas que contribuyen al fortalecimiento de los diferentes sectores económicos”.

La institución subrayó que la formación complementaria está pensada para ampliar el acceso al conocimiento y entregar herramientas útiles que sean aplicables tanto en el trabajo como en emprendimientos personales. Para consultar la lista de cursos disponibles, los contenidos, la duración y los requisitos de inscripción, los interesados pueden dirigirse a la plataforma digital Zajuna, habilitada por el SENA para este propósito.

Finalmente, el SENA reiteró su invitación a aprovechar este tipo de oportunidades, recordando que la decisión de iniciar un nuevo aprendizaje puede ser el primer paso hacia futuras oportunidades personales y profesionales.

¿Cuáles son los cursos cortos virtuales que ofrece el SENA en 2024?

El SENA pone a disposición más de 400 cursos cortos virtuales en áreas como tecnología, administración, finanzas, logística, agro, industria y servicios. La lista completa y actualizada de cursos, junto a la información de duración y requisitos, puede consultarse directamente en la plataforma digital Zajuna del SENA.

¿Cómo inscribirse a un curso virtual gratuito del SENA y qué requisitos existen?

Para inscribirse, la persona interesada debe acceder a la plataforma Zajuna del SENA, donde encontrará la oferta de cursos, los contenidos y los requisitos específicos de cada programa. Tras seleccionar el curso de interés, se debe seguir el proceso de inscripción en línea; quienes completen satisfactoriamente el curso recibirán una certificación oficial de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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