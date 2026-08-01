Por: CENET

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la tasa de desempleo en Colombia para junio de 2026 fue de 8,0%. Este dato representa una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, cuando la cifra alcanzó 8,6%. Esta mejoría se vio reflejada en la creación de 706 mil empleos durante el mes reportado, ubicando el total de personas ocupadas en el país en 24,4 millones.

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Según el comunicado del DANE, los sectores económicos que más contribuyeron al aumento del empleo fueron el alojamiento y los servicios de comida, con 289 mil nuevos empleos, construcción con 146 mil, y transporte y almacenamiento con 145 mil empleos adicionales. Estas ramas de la economía mostraron un comportamiento sobresaliente gracias a la influencia de la temporada de vacaciones, que impulsa la demanda de servicios y actividades asociadas a estos sectores. Sin embargo, algunas áreas sufrieron pérdidas laborales notables: la industria manufacturera tuvo una contracción de 125 mil empleos, el sector agropecuario perdió 40 mil puestos y el suministro de servicios públicos como electricidad, gas y agua disminuyó en 27 mil empleos.

En cuanto a la posición ocupacional, el mayor crecimiento se observó en el empleo particular, que sumó 437 mil nuevos empleos, y en el trabajo por cuenta propia, conocido como cuentapropismo, con 414 mil incorporaciones adicionales, situando a más de 10 millones de personas en esta condición. A pesar del avance en empleo, la tasa de informalidad siguió siendo alta, manteniéndose en 55,1%. De acuerdo con el DANE, esto significa que 13,4 millones de trabajadores carecen de plena protección de derechos laborales, permaneciendo en condiciones laborales vulnerables.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), destacó que, aunque las cifras muestran un panorama alentador, existe inquietud acerca de la estabilidad futura del empleo, especialmente cuando culminen los contratos relacionados con el Estado. Mac Master también puso de manifiesto la diferencia entre los datos de formalidad registrados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y los reportados por el DANE, insistiendo en la necesidad de políticas públicas enfocadas en atacar las causas estructurales del mercado laboral e incentivar la confianza en el sector productivo. El dirigente finalizó instando al Gobierno a trabajar conjuntamente con el sector empresarial para afrontar el reto de la informalidad y evitar que la incertidumbre limite el crecimiento económico y la inversión.

¿Qué sectores impulsaron el crecimiento del empleo en Colombia según el DANE?

El DANE informó que durante junio de 2026 los sectores que más contribuyeron al crecimiento del empleo fueron alojamiento y servicios de comida, construcción, y transporte y almacenamiento. Estas áreas generaron la mayor cantidad de nuevos empleos, en parte gracias al impacto positivo de la temporada de vacaciones en la demanda de sus servicios.

¿Cuál es el significado de tasa de informalidad laboral en Colombia?

La tasa de informalidad laboral, según el reporte del DANE, es el porcentaje de trabajadores que no cuentan con plena protección de sus derechos laborales. En junio de 2026, se situó en 55,1%, lo que equivale a más de 13 millones de personas desempeñando actividades sin acceso a beneficios o seguridad social completa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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