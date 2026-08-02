Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha reafirmado su papel como uno de los principales motores de formación tecnológica y profesional en Colombia, impulsando transformaciones que involucran la modernización de su infraestructura, el fortalecimiento de la innovación y una oferta educativa conectada con las necesidades productivas del país. De acuerdo con información publicada por El Diario, la entidad reportó que en los últimos años más de 620.619 personas ingresaron por primera vez a sus programas tecnológicos, mientras que 696.180 aprendices se matricularon, consolidando así al SENA como una de las mayores puertas de entrada a la educación superior y al empleo en Colombia.

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Actualmente, más de 500.000 aprendices cursan programas en sectores estratégicos, lo que representa una apuesta fuerte por preparar talento humano alineado con los requerimientos del mercado laboral colombiano. Según explicó Claudia Forero, directora de Formación Profesional del SENA, la institución proyecta un importante aumento en recursos destinados a la competitividad y el desarrollo tecnológico productivo: el presupuesto actual ascenderá de 360.000 millones de pesos a 530.000 millones de pesos el próximo año, lo que permitirá ampliar proyectos estratégicos en todo el país.

En el marco de este proceso de modernización, el SENA ha invertido en la actualización de centros de formación, dotándolos con equipos tecnológicos, infraestructura y herramientas digitales para enriquecer la experiencia de los aprendices. Además, se fortalecieron plataformas como Sofía Plus, Zajuna y Betowa, las cuales optimizan los procesos de inscripción, formación y acompañamiento académico.

Para garantizar la permanencia de los estudiantes y reducir barreras económicas, el SENA entregó 150.000 apoyos de sostenimiento, habilitó 2.900 cupos en centros de convivencia y otorgó 2.500 monitorías académicas. Estas medidas, de acuerdo con la institución, buscan que más colombianos finalicen con éxito sus procesos de formación.

Un aspecto destacado es la construcción de siete embarcaciones para fortalecer la formación en el Pacífico, donde aprendices participaron en la elaboración de buques y embarcaciones menores con una inversión de 15.696 millones de pesos, lo que responde a las necesidades de mano de obra en actividades marítimas y costeras.

Por otra parte, la estrategia de Investigación Acción Participativa (IAP) recibió una inversión de 45.000 millones de pesos. Según el SENA, comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras son protagonistas y coinvestigadoras en estos procesos, permitiendo el desarrollo de soluciones ajustadas a la realidad de cada territorio.

Con este enfoque integral, el SENA continúa consolidando su posición como actor clave en el fortalecimiento del talento nacional, el impulso al empleo y el emprendimiento, adaptando su oferta a los nuevos retos productivos del país.

¿Cuáles son los principales logros recientes del SENA en formación tecnológica en Colombia?

Entre los logros más relevantes están el ingreso de más de 620.000 personas a programas tecnológicos, la matrícula de más de 696.000 aprendices, la modernización de centros de formación, el fortalecimiento de plataformas digitales y la puesta en marcha de proyectos innovadores como la construcción de embarcaciones para formación marítima y fluvial en el Pacífico.

¿Qué es la Investigación Acción Participativa (IAP) y cómo la implementa el SENA?

La Investigación Acción Participativa (IAP) es un modelo metodológico donde las comunidades participan activamente como coinvestigadoras en el desarrollo de proyectos, teniendo en cuenta sus saberes y necesidades territoriales. El SENA la implementa trabajando junto a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, para diseñar soluciones pertinentes y sostenibles en cada región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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