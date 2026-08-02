Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reciente apreciación del peso colombiano frente al dólar ha acaparado la atención de analistas y ciudadanos debido a sus marcados efectos en distintos sectores económicos. De acuerdo con El Diario, en 2026, el peso se ha fortalecido cerca de un 20 % respecto a la moneda estadounidense, colocando a Colombia como uno de los países emergentes con mejor desempeño cambiario en los últimos meses. Factores como la solidez del peso colombiano, una coyuntura internacional en la que el dólar muestra debilidad, las tasas de interés elevadas en Colombia y la llegada de capitales al país explican, en buena medida, este movimiento en la tasa de cambio.

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Para quienes consumen productos o servicios valorados en dólares, la caída de la divisa supone múltiples ventajas. Se destacan viajes internacionales más asequibles, reducción en los precios de compras digitales en plataformas extranjeras como Amazon, tarifas más bajas en suscripciones tecnológicas y una importación de equipos electrónicos, computadores y celulares a precios competitivos. Además, algunos insumos importados se abaratan, lo que podría traducirse en una presión a la baja sobre la inflación, beneficiando de paso a los consumidores colombianos.

No obstante, el reverso de la moneda afecta negativamente a quienes dependen de ingresos en dólares, especialmente a exportadores. Los sectores cafetero, floricultor, productores de banano, aguacate, palma de aceite y azúcar, y otras empresas manufactureras con orientación exportadora han advertido su preocupación ante esta nueva realidad. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) subraya que esta rápida apreciación pone en riesgo la competitividad y la rentabilidad de estos sectores, especialmente considerando los mayores costos laborales, logísticos y de transporte. Un ejemplo claro es el floricultor, que enfrenta no solo un dólar más bajo sino también mayores gastos de operación y nuevos aranceles en Estados Unidos, lo que recorta considerablemente sus márgenes.

Las familias que dependen de remesas también sufren por este cambio. Aunque se reciba el mismo monto en dólares, al convertirlo a pesos colombianos el valor es inferior al de meses anteriores, lo que incide directamente sobre los hogares que emplean estos recursos para su alimentación, vivienda, educación o salud.

A juicio de expertos consultados por El Diario, no es posible calificar un dólar relativamente bajo como una buena o mala noticia para el país completo. Mientras fomenta el consumo y abarata importaciones, también implica menos ingresos para quienes dependen de lo que ganan en dólares. De ahí que la evolución de la tasa de cambio siga siendo uno de los principales indicadores económicos a los que todos los colombianos, directa o indirectamente, deben prestar atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores más afectados por la caída del dólar en Colombia?

Según información de El Diario y fuentes consultadas como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), los sectores más perjudicados por la revaluación del peso son cafeteros, floricultores, productores de banano, aguacate, palma de aceite, azúcar y otras empresas con vocación exportadora. Estos sectores ven reducidos sus ingresos porque reciben menos pesos al convertir las divisas por sus ventas externas, lo que afecta su rentabilidad y capacidad competitiva.

¿Por qué la caída del dólar afecta a las familias que reciben remesas?

La baja del dólar implica que las remesas enviadas desde el exterior, aunque sean del mismo monto en dólares, equivalen a menos pesos colombianos que antes. El Diario señala que esto impacta en los hogares que dependen de ese dinero para cubrir necesidades básicas, ya que el poder adquisitivo de esas transferencias disminuye a medida que la moneda estadounidense pierde valor frente al peso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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