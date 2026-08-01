Por: El Espectador

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El guiso es una preparación fundamental en la cocina de muchos hogares y suele estar presente en platos tan variados como arroces, lentejas, carnes y aves. Sin embargo, alcanzar un guiso con sabor profundo y verdaderamente aromático depende de una serie de pasos y elecciones clave, según el reconocido chef británico Gordon Ramsay, galardonado con siete estrellas Michelin. De acuerdo con uno de los videos más populares en el canal de YouTube de Ramsay, el verdadero secreto no radica en agregar más caldo o en usar productos como cubos de sopa o sofritos comerciales, sino en el uso cuidadoso y reflexivo de las especias enteras, su tostado y su molienda previa al empleo. El chef destaca que muchos aficionados recurren a potenciadores industriales que pueden tapar los sabores originales de ingredientes como la carne, las verduras o las legumbres.

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Ramsay insiste en que el éxito del guiso está en combinar correctamente los perfiles dulce, ácido, amargo y picante. Para esto recomienda usar especias como chiles rojos y verdes —que dan frescura y un picante suave—, pimentón ahumado (paprika), orégano seco, semillas de comino, canela, pimienta negra recién molida y sal marina. Además, menciona la incorporación de zumaque (sumac) para añadir acidez similar al limón y cúrcuma para aportar color y un toque amargo, siempre en cantidades moderadas.

El proceso recomendado inicia con tostar las especias enteras en una sartén seca, lo que ayuda a liberar sus aceites esenciales responsables del aroma y sabor. Posteriormente, deben triturarse en un mortero o molino de especias y añadirse en el momento en que la carne comienza a dorarse. Este detalle es esencial, porque el calor de la grasa distribuye mejor sus compuestos y se logra un guiso con mayor profundidad.

El método de Ramsay integra además preparar un adobo mezclando ajo, chiles, pimentón ahumado, orégano, comino, canela, sal y pimienta con aceite de oliva, marinar la carne por lo menos 30 minutos, dorarla y añadir verduras cortadas en trozos grandes junto con hojas de laurel. Después es fundamental desglasar la sartén con vino tinto, dejando reducir a la mitad, e incorporar el caldo antes de cocinar lentamente —idealmente a 160 °C durante unas tres horas y sin tapar— para concentrar los sabores. El toque final lo da la menta fresca y el almacenamiento adecuado de las especias en recipientes herméticos.

El incentivo de Ramsay es claro: experimentar con las especias según la preferencia personal, pues la combinación perfecta depende del gusto del cocinero y del plato a preparar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las especias recomendadas por Gordon Ramsay para un guiso con más sabor?

De acuerdo con el chef Gordon Ramsay, las especias que considera esenciales para aportar intensidad y equilibrio a un buen guiso son chiles rojos y verdes, pimentón ahumado, orégano seco, semillas de comino, canela en cantidad moderada, pimienta negra recién molida y sal marina. Sugiere también el zumaque para dar acidez y la cúrcuma para color y amargor, siempre priorizando el tostado y la molienda previa a su uso.

¿Por qué es importante tostar y moler las especias antes de añadirlas a un guiso?

Tostar y moler las especias justo antes de agregarlas al guiso permite liberar sus aceites esenciales, que son los responsables de potenciar el aroma y el sabor en la preparación. Según Gordon Ramsay, este paso es clave para obtener mayor profundidad y un resultado más aromático, evitando el uso de potenciadores industriales o caldos preparados que pueden ocultar los sabores auténticos de los ingredientes base.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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