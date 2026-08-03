Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Media Maratón del Café se ha consolidado como el evento atlético más importante de Pereira y del Eje Cafetero, destacándose año tras año por su crecimiento en número de participantes y proyección internacional. De acuerdo con lo publicado por El Diario, esta carrera, que ya alcanza su séptima edición, se ha convertido en un referente tanto para corredores locales como para deportistas provenientes de diversas partes del mundo. En este 2024, la organización espera la llegada de más de 9.000 personas, cifra similar a la alcanzada en la edición anterior, demostrando el poder de convocatoria que tiene la competencia.

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Otoniel Jiménez, miembro del equipo organizador, señala que, por primera vez, la Media Maratón del Café se realizará el 4 de octubre, aprovechando la semana de receso escolar. Según Jiménez, este cambio busca fomentar el turismo deportivo en la región, permitiendo que los padres puedan viajar con sus hijos y disfrutar juntos de Pereira y sus alrededores. El evento genera así un ambiente familiar y recreativo, al tiempo que fortalece la economía local gracias al flujo de visitantes nacionales e internacionales.

La expectativa para esta edición es alta, pues durante la fase de inscripciones –que finaliza el 15 de septiembre– ya se ha llegado a la mitad del cupo estimado, aunque los organizadores confían en completar el objetivo conforme se acerca la fecha del evento. La posibilidad de inscribirse a través de la página www.mediamaratoncafe.com.co facilita el acceso a quienes desean participar, sin importar su país de origen. De hecho, ya está confirmada la participación de corredores de países como Ecuador, Brasil, Estados Unidos y España, lo que aumenta el reconocimiento del evento fuera de Colombia.

La carrera ofrece recorridos en cuatro categorías principales: 5 kilómetros (5K), pensada para principiantes y corredores recreativos; 10 kilómetros (10K), para quienes buscan mejorar su resistencia y enfrentan retos intermedios; 21 kilómetros (21K), que corresponde a la media maratón y supone el mayor desafío en términos de exigencia física y mental; y la 5K Cafeteritos, diseñada específicamente para niños y jóvenes de 8 a 17 años. De este modo, la Media Maratón del Café integra a diferentes tipos de participantes en un entorno seguro, ordenado y con escenarios aptos como la Villa Olímpica. Según Jiménez, la organización cuida todos los detalles, tal como ocurre en otros eventos deportivos que lideran, donde la puntualidad y la calidad son una prioridad.

En la edición pasada, Mario Patiño se coronó bicampeón de la 21K tras su cuarta participación, mientras que Ana Nieto se llevó el título femenino en esa distancia. Estos logros deportivos resaltan la competencia y el nivel que ofrece Pereira a nivel atlético.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará la séptima edición de la Media Maratón del Café en Pereira y cómo se puede inscribir?

La séptima edición de la Media Maratón del Café en Pereira se llevará a cabo el 4 de octubre, aprovechando la semana de receso escolar para incentivar el turismo deportivo y la participación familiar. Las inscripciones pueden realizarse fácilmente en www.mediamaratoncafe.com.co hasta el 15 de septiembre, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

¿Qué distancias y categorías existen en la Media Maratón del Café y a quiénes están dirigidas?

La Media Maratón del Café ofrece recorridos de 5K para principiantes y corredores recreativos, 10K para participantes de nivel intermedio, 21K para atletas experimentados, y la 5K Cafeteritos diseñada para niños y jóvenes de 8 a 17 años, permitiendo así que personas de diferentes edades y niveles participen en un evento organizado y seguro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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