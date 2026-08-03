Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Club Atlético Dosquebradas se prepara para un momento crucial en su historia dentro de la Baby Fútbol, torneo que se realiza en la ciudad de Medellín y que, de acuerdo con las declaraciones de Carlos Ariel Osorio Rivera, su fundador y actual entrenador del Deportivo Independiente Medellín femenino, ha sido determinante en el desarrollo del fútbol infantil femenino en Risaralda. Según explicó Osorio Rivera a El Diario, fue en 2017 cuando, por primera vez, un equipo de Risaralda participó en el zonal nacional del Baby Fútbol —antes conocido como Pony Fútbol—, un hecho que marcó el inicio de un proceso formativo clave, orientado a fortalecer las selecciones infantiles del departamento antes de sus competencias Interligas.

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En esa primera participación, Atlético Dosquebradas logró llegar hasta el último día del torneo y alcanzó un meritorio cuarto puesto tras aproximadamente quince días de competencia. Este resultado, según Osorio Rivera, no solo amplió el panorama de lo que se podía construir en categorías infantiles, sino que también permitió descubrir y potenciar talentos que hoy sobresalen nacionalmente, como María José Rojas Ávalos (Atlético Bucaramanga), Carolina Restrepo (ex Deportivo Pereira) y Vanessa Restrepo (actual Independiente Medellín y ex América de Cali y selecciones Colombia).

Para el año 2018, el club contó con una generación denominada por Osorio como “dorada”, integrada por jugadoras como Ana María Guzmán, Ana Milé González y Katherine Osorio, quienes representaron un punto de inflexión y reafirmaron el compromiso de la institución de seguir consolidando procesos en el Baby Fútbol. Así, Atlético Dosquebradas acumuló siete participaciones continuas desde 2017, interrumpidas únicamente por la pandemia, pero retomadas en 2022 y 2023 con una renovación de talentos.

Un recuerdo imborrable para el club fue el subtítulo nacional obtenido en enero de 2020, cuando igualaron 0-0 con el club Besser de Bogotá, pero cayeron en los penales. Sin embargo, ese mismo año celebraron un logro único: ganar la Liga Pony Fútbol —organizada por la Difútbol (División Aficionada del Fútbol Colombiano)— en Bogotá, venciendo cuatro a cero a la Carlos Sarmiento Lora de Cali, hecho que no tiene precedente para un club de Risaralda.

El proceso ha sido acompañado desde 2012 por Albeiro Cano, quien destaca la continuidad del trabajo junto a Osorio Rivera, ambos inicialmente rivales en equipos de microfútbol y ahora aliados en la consolidación de este club. La expectativa no es solo parte del cuerpo técnico, también de los padres de familia como Luisa Vásquez, quien valora positivamente la nueva convocatoria y la formación recibida por su hija Linda Pérez.

Atlético Dosquebradas buscará una vez más seguir escribiendo historia del 9 al 13 de agosto en el Zonal Nacional en El Espinal, Tolima, competencia de la que saldrán los dos equipos que accederán a la cancha Marte número uno en Medellín en el 2027.

¿Cuál ha sido el impacto del Club Atlético Dosquebradas en el Baby Fútbol?

Según El Diario, el impacto ha sido significativo no solo en resultados deportivos —como el cuarto lugar en su primera participación y el subtítulo nacional en 2020—, sino también por el impulso a nuevas generaciones de futbolistas femeninas en Risaralda, algunas con carreras destacadas a nivel nacional.

¿Qué logros sobresalientes ha obtenido Atlético Dosquebradas en la Liga Pony Fútbol?

El club tiene el orgullo de haber sido el único de Risaralda en ganar la Liga Pony Fútbol de Difútbol, luego de vencer contundentemente en la final a la Carlos Sarmiento Lora de Cali, según lo relatado por su fundador a El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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