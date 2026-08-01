Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La historia de María Roa, una mujer que ha dedicado su vida a defender los derechos de las trabajadoras domésticas en Colombia, da ahora un giro significativo con su llegada a la televisión. Inspirada en el relato presentado por Paula Moreno en su libro ‘Soñar lo Imposible’, la serie “María La Caprichosa” trae a la pantalla chica la vida de una líder social que desafió la adversidad para convertirse en símbolo de transformación y resistencia.

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De acuerdo con lo narrado por El Diario, la serie explora de manera íntima y significativa el recorrido vital de María Roa, quien desde sus inicios en Apartadó durante los complejos años ochenta—marcados por la violencia que cobró la vida de su hermana—enfrentó barreras personales y sociales como el embarazo en la adolescencia y la imposibilidad de ejercer como maestra, su sueño inicial. Estos hechos, lejos de doblegarla, fortalecerían su espíritu luchador.

Posteriormente, la llegada de María a Medellín la enfrenta a una realidad marcada por el racismo, el clasismo y condiciones laborales adversas, situaciones que afectaban especialmente a empleadas domésticas y que motivaron su activismo. En esa ciudad, María no solo encontró obstáculos, sino también una causa que daría sentido a su vida: la dignificación y defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas colombianas.

Paula Moreno, en su libro ‘Soñar lo Imposible’—publicado por Penguin Random House—recoge la experiencia de María Roa junto a otros líderes sociales, haciendo visible la capacidad de quienes, desde los márgenes de la sociedad, logran cambios sustanciales en sus comunidades. Uno de los aportes más significativos de María es la creación de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), organización desde la que ha liderado la lucha por la justicia laboral y la equidad para miles de mujeres.

La adaptación televisiva de esta historia es mucho más que un relato personal; se trata de una llamada a la reflexión sobre temas clave como el trabajo digno, el liderazgo femenino y la importancia de la organización colectiva para lograr justicia social. Al dar luz a estas historias, la producción busca inspirar a nuevas generaciones y demostrar, como lo señala la obra de Paula Moreno, que el verdadero cambio proviene de quienes actúan cuando nadie cree que sea posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es María Roa y por qué es relevante su historia en la televisión colombiana?

María Roa es una líder social cuya vida ha estado marcada por la lucha contra la pobreza, la violencia y la discriminación. Su historia, recogida en el libro ‘Soñar lo Imposible’ y ahora adaptada en la serie “María La Caprichosa”, resalta la importancia de visibilizar las dificultades y triunfos de las trabajadoras domésticas en Colombia, posicionando su experiencia como ejemplo de resiliencia y transformación social.

¿Qué es la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD)?

La Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, conocida como UTRASD, es una organización fundada por María Roa con el objetivo de dignificar el trabajo doméstico y avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de mujeres en Colombia, trabajando especialmente en temas de justicia, equidad y organización colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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