Por: Caracol TV

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El alcalde Federico Gutiérrez anunció la captura de tres personas señaladas como responsables del crimen de Eric Gutiérrez, quien trabajaba como auxiliar en la aerolínea American Airlines y tenía ciudadanía estadounidense. De acuerdo con la información entregada oficialmente, los capturados corresponden a dos hombres y una mujer que, tras el hecho, habrían intentado salir del país, aunque finalmente fueron detenidos antes de lograrlo.

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La desaparición de Eric Gutiérrez generó alarma en Medellín, debido a que el ciudadano estadounidense estuvo varios días sin ser localizado. Las autoridades iniciaron una investigación que condujo a la identificación de la banda delincuencial presuntamente responsable del homicidio. Según lo comunicado por las autoridades locales, los implicados actuaron de manera coordinada y planificaron su huida para evadir la justicia, pero sus movimientos fueron frustrados por la rápida acción policial.

El alcalde Federico Gutiérrez enfatizó la importancia de la colaboración entre los organismos de seguridad y la comunidad para el esclarecimiento del caso. Resaltó que estos capturados formaban parte de una estructura delincuencial dedicada a delitos graves, aunque no especificó en el anuncio otros detalles sobre el modus operandi o los motivos detrás del asesinato de Eric Gutiérrez, información que sigue bajo reserva debido a lo reciente de la investigación.

Aunque la noticia sigue en desarrollo y se esperan nuevas revelaciones sobre el caso, las autoridades de Medellín reiteraron su compromiso con la justicia y el esclarecimiento de crímenes que involucran tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros. Asimismo, señalaron que las diligencias judiciales continúan y que el proceso contra los capturados avanzará conforme a los procedimientos legales vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Eric Gutiérrez y por qué su caso llamó la atención?

Eric Gutiérrez era un auxiliar de la aerolínea American Airlines y ciudadano estadounidense que desapareció en Medellín. Su caso generó atención tanto local como internacional debido a las circunstancias de su desaparición, su vinculación laboral con una compañía aérea reconocida y la confirmación de que fue víctima de un homicidio en el marco de la acción de una banda delincuencial, de acuerdo con el comunicado de las autoridades.

¿Cómo fue la captura de los presuntos responsables del asesinato de Eric Gutiérrez?

De acuerdo con el anuncio del alcalde Federico Gutiérrez, las autoridades lograron capturar a dos hombres y una mujer que habrían intentado escapar del país luego del asesinato de Eric Gutiérrez. Sin embargo, la rápida actuación policial y la coordinación de los organismos de seguridad impidieron que los presuntos responsables lograran su objetivo, permitiendo su detención antes de que pudieran huir.

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