Por: Testigo Directo

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‘Juanita’ tenía apenas 18 años cuando terminó en prisión. Dos años después, con 20, cuenta cómo terminó involucrada en una modalidad de robo que tenía como víctimas a extranjeros de distintas nacionalidades que llegaban a Medellín.

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El contacto comenzaba en internet. ‘Juanita’ utilizaba aplicaciones desde un computador y, según relata, se hacía pasar por otra persona para ganarse la confianza de los hombres. Estadounidenses, canadienses, chinos, holandeses y ciudadanos de otros países podrían convertirse en sus objetivos.

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Después del primer contacto venía el encuentro. La cita se concretaba en un apartamento de alquiler turístico, generalmente un Airbnb. Una vez allí, el supuesto encuentro podía transformarse en una escena completamente distinta.

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‘Juanita’ cuenta que utilizaba unas gotas para someter a sus víctimas y hacerlas dormir. Posteriormente, aprovechaba su estado de indefensión para registrar el lugar y apoderarse de sus pertenencias. Entre los objetos buscaba tarjetas bancarias, dinero y otros elementos de valor. Si encontraba electrodomésticos u objetos que pudiera sacar del apartamento, también se los llevaba.

La modalidad tenía un objetivo claro: aprovechar la confianza de personas que estaban lejos de sus países y que, en muchos casos, desconocían los riesgos de este tipo de encuentros.

Pero detrás de los robos había una historia que terminó llevando a ‘Juanita’ a la cárcel El Pedregal, en Medellín. Allí pasó parte de su juventud y, ahora, decidió contar su versión de lo ocurrido.

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Su testimonio permite conocer desde adentro cómo operaba una joven que convirtió las aplicaciones y los encuentros con extranjeros en una oportunidad para delinquir, utilizando el engaño y sustancias para dejarlos indefensos.

Hoy, ‘Juanita’ habla de aquel pasado y de las decisiones que la llevaron a prisión. Su historia también pone sobre la mesa unadetrás de un perfil aparentemente confiable puede esconderse una persona con otras intenciones.

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