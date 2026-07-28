Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en el hurto de vehículos y motocicletas en Bogotá durante el primer semestre de 2026, desde el Concejo Distrital advirtieron que las bandas criminales dedicadas a este delito estarían recurriendo a métodos cada vez más violentos para despojar a las víctimas de sus automotores.

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La preocupación volvió a cobrar fuerza tras el reciente asesinato de un conductor de plataforma en el norte de la ciudad, un caso que, según cabildantes, evidencia que algunos robos terminan convirtiéndose en homicidios.

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De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, entre el primero de enero y el 30 de junio de 2026 se registraron 1.438 hurtos de vehículos, frente a los 1.604 reportados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 10,3 %.

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En cuanto al hurto de motocicletas, las autoridades contabilizaron 2.057 casos, una reducción del 5,8 % frente a los 2.184 ocurridos en el primer semestre del año anterior.

Pese a esta tendencia, desde el Concejo de Bogotá consideran que la violencia empleada por las organizaciones criminales continúa siendo motivo de preocupación.

La concejala Andrea ‘Tata’ Hernández aseguró que, pese a la reducción estadística, en la ciudad siguen siendo robados, en promedio, siete carros y once motocicletas cada día.

“Detrás de cada cifra hay familias trabajadoras que pierden su patrimonio y su tranquilidad en manos de la delincuencia”, afirmó la cabildante.

Además, señaló que el reciente homicidio de un conductor de plataforma en la localidad de Usaquén refleja el nivel de violencia con el que están actuando algunos delincuentes.

“Lo que empezó como un robo terminó convirtiéndose en un homicidio. No podemos permitir que a los bogotanos los sigan matando por salir en sus vehículos. Esto refleja la urgencia de actuar antes de que la criminalidad siga cobrando más vidas”, manifestó.

Ante este panorama, pidió a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía Metropolitana de Bogotá reforzar los operativos de inteligencia e intervenir los sectores donde más se concentra este delito.

Sobre este panorama, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó en una entrevista con El Tiempo que la estrategia de la administración se ha enfocado en fortalecer las capacidades operativas de las autoridades y atacar las estructuras criminales que obtienen ganancias mediante la comercialización de vehículos y autopartes robadas.

“Hay que cerrar los canales por donde reciben el dinero. Durante dos años y medio hemos reducido ese delito, pero mientras existan mercados ilegales para vender celulares, autopartes y otros bienes robados, será muy difícil erradicarlo”, señaló el funcionario.

Las cifras oficiales muestran que Kennedy continúa siendo la localidad con mayor número de hurtos de carros en Bogotá, con 248 casos durante el primer semestre del año.

Le siguen:

Engativá: 174 casos.

Suba: 123.

Puente Aranda: 108.

Ciudad Bolívar: 107.

En contraste, las localidades con menor incidencia son:

La Candelaria: 3 casos.

Santa Fe: 20.

Chapinero: 27.

Antonio Nariño: 29.

Usme: 40.

En cuanto al robo de motocicletas, Kennedy también encabeza la lista con 345 casos, seguida de Ciudad Bolívar (194), Bosa (185), Engativá (172), Rafael Uribe Uribe (151) y Suba (135).

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Según información conocida por el medio mencionado, entre los vehículos de alta gama más apetecidos por las organizaciones criminales figuran las camionetas:

Mazda CX-5. Mazda CX-30. Toyota Fortuner. Toyota TXL. Ford Explorer. Kia Sportage LX.

Las autoridades atribuyen este interés a su alto valor comercial y a la demanda de autopartes en mercados ilegales.

Entre los automóviles particulares, los más reportados como robados son el Kia Picanto, el Chevrolet Spark y varios modelos de Renault, debido a su amplia circulación y a la facilidad con la que, según las investigaciones, pueden ser desmantelados para comercializar sus piezas.

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