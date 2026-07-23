Por: Testigo Directo

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El 20 de agosto de 2023, Lenis Patricia Ramos, una mujer que en ese momento tenía 45 años, fue víctima de una brutal agresión que habría sido cometida por su expareja, Javier Osorio Ramos.

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Ese día, Lenis se encontraba en su vivienda cuando fue atacada por su expareja y padre de dos de sus hijos, Javier la agredió con un machete y le propinó múltiples heridas. En un intento por protegerse, Lenis levantó los brazos y las manos para cubrirse de los golpes. Fue en ese momento cuando recibió lesiones de extrema gravedad que terminaron comprometiendo ambas manos. Además de las que ya le habría causado en las extremidades superiores, sufrió múltiples lesiones en otras partes del cuerpo.

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Sus hijos pasaron de compartir la tranquilidad del hogar a enfrentar la incertidumbre de no saber si ella sobreviviría.

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Con el paso del tiempo, ella tuvo que aprender a adaptarse a una nueva realidad. Tareas que antes parecían simples hoy se realizan entre todos, en un esfuerzo constante por devolverle independencia y calidad de vida.

Más que una red de apoyo, se han convertido en el motor que impulsa a Lenis a seguir adelante y a demostrar que, incluso después de una tragedia, el amor y la unión pueden convertirse en la mayor fuerza para reconstruir una vida.

Durante meses, Lenis fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas con el propósito de recuperar parte de la funcionalidad de sus manos. Detrás de cada cirugía hubo un equipo de especialistas decidido a devolverle no solo la movilidad, sino también la posibilidad de recuperar parte de la autonomía que la violencia intentó arrebatarle.

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Hoy, Lenis asegura que volvió a nacer. Como el ave fénix, encontró la fuerza para levantarse de las cenizas y demostrar que, aunque la violencia dejó cicatrices imborrables, nunca pudo arrebatarle la esperanza ni las ganas de seguir adelante.

Lenis Ramos, recuperando la movilidad con guante robótico

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