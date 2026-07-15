Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de control de garantías ordenó el envío a un centro carcelario de Luis Felipe Aya Marín, de 18 años, quien es investigado por presuntamente agredir a su madre en una vivienda del barrio San Carlos, en el municipio de Saldaña, al sur del Tolima.

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La decisión se produjo luego de que la Fiscalía presentara pruebas que buscan demostrar la responsabilidad del joven en un caso de violencia intrafamiliar.

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Los hechos se registraron el pasado 8 de julio, cuando el señalado agresor habría iniciado una discusión con su madre que terminó en insultos y agresiones físicas.

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Según la investigación, el joven presuntamente golpeó a la mujer en varias oportunidades, causándole lesiones en el abdomen.

Tras lo ocurrido, la víctima pidió ayuda a las autoridades, lo que permitió la intervención de uniformados de la Policía, quienes capturaron al hombre en el lugar de los hechos.

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Durante las indagaciones, las autoridades establecieron que este no habría sido un episodio aislado. Los elementos recopilados indicarían que la mujer venía siendo víctima de presuntos maltratos reiterados por parte de su hijo.

Ese antecedente fue tenido en cuenta dentro del proceso judicial que ahora avanza en su contra.

La Fiscalía imputó a Aya Marín por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Sin embargo, durante las diligencias judiciales el joven no aceptó su responsabilidad en los hechos y permanecerá privado de la libertad.

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