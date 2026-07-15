El presidente electo, Abelardo de la Espriella, empezó a mover con fuerza su agenda internacional con la mira puesta en reactivar la economía del país. Su equipo de trabajo concretó una alianza clave en Washington con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscando acelerar el crecimiento productivo y la inversión privada tan pronto asuma el poder. El histórico acuerdo pretende pavimentar el camino para asegurar recursos frescos que dinamicen el mercado local.

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La reunión de alto nivel se dio en el marco de la estrategia denominada ‘La Patria Milagro en Washington’. En la mesa de negociaciones estuvieron pesos pesados del próximo gobierno, como el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, el ministro designado de Comercio Mauricio Gómez Amín y el futuro jefe de la cartera de Hacienda Miguel Gómez Martínez. Por el lado del organismo financiero, la contraparte fue liderada por el mismísimo presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto a varios de sus principales directivos.

Durante el encuentro, ambas partes trazaron una hoja de ruta clara para financiar grandes proyectos de infraestructura, impulsar el empleo formal y abrirles nuevas oportunidades de ingresos a las familias colombianas. Además de la inyección de capital, este pacto le facilitará al país el acceso directo a los cupos de crédito y al valioso respaldo técnico que ofrece este banco para el desarrollo regional.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, no ocultó su entusiasmo por trabajar con la nueva administración y recordó que Colombia siempre ha sido un socio fundamental para la entidad. Goldfajn aseguró que el banco está listo para apoyar las prioridades de De la Espriella y convertirse en un aliado estratégico para acelerar el progreso del país en los próximos años.

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Por su parte, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, calificó el acuerdo como un paso decisivo para que el crecimiento económico vuelva a sentirse con fuerza en los municipios y departamentos, mejorando la calidad de vida de la gente. Restrepo enfatizó que esta alianza es la herramienta perfecta para convertir las propuestas de la ‘Patria Milagro’ en obras reales. En las próximas semanas, los equipos técnicos de ambas partes comenzarán a diseñar los proyectos específicos de inversión que pondrán a rodar esta ambiciosa estrategia económica.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.