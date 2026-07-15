El expresidente Iván Duque descartó la posibilidad de asumir la Embajada de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella. En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, el exmandatario aseguró que no tiene previsto regresar al servicio público, pese a que su nombre había sido mencionado como una opción para fortalecer la relación diplomática con Washington.

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“Tengo muy claro que no voy a estar en ningún cargo público. Hoy tengo muchísimas actividades en el mundo académico, empresarial y profesional. No pienso tener ningún tipo de responsabilidad pública”, afirmó Duque, cerrando la puerta a cualquier eventual nombramiento dentro del nuevo gobierno.

No obstante, el exjefe de Estado manifestó que sí estará dispuesto a apoyar a De la Espriella desde fuera de la administración si el nuevo mandatario requiere su experiencia. “En lo que yo pueda darle un consejo, se lo daré siempre pensando en qué es lo mejor para el país”, señaló durante la conversación.

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Duque explicó que mantiene una relación de amistad y respeto con el presidente electo desde hace varios años y sostuvo que el papel de los expresidentes no debe ser intervenir constantemente en las decisiones de quienes llegan al poder. “Siempre he creído que el rol de los expresidentes no es estar molestando a los presidentes o estarles diciendo todos los días qué deben hacer; ya nosotros tuvimos nuestra oportunidad y gobernamos”, expresó.

El exmandatario reiteró que continuará enfocado en las actividades que ha desarrollado desde que dejó la Presidencia en 2022. Entre ellas mencionó su trabajo en el ámbito académico, las conferencias internacionales y la Fundación I+D, que lidera junto con su esposa, María Juliana Ruiz, para impulsar proyectos de jóvenes emprendedores.

Finalmente, Duque aseguró que espera contribuir al éxito del nuevo gobierno desde su experiencia, sin ocupar un cargo oficial. “Lo que espero como colombiano y como una persona que conoce a Abelardo De la Espriella, y tengo aprecio por él, es ayudarle a que le vaya bien, poderle compartir experiencias y opiniones que yo tengo, es poder ayudar en lo que él crea que pueda ayudarle para seguir posicionando a Colombia internacionalmente”, concluyó.

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