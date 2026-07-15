La polémica nacional que desató el profesor Franklin Gamboa, docente de la Universidad de la Amazonía, sigue sumando capítulos de indignación. El educador, que se volvió viral tras grabar y publicar un video en el que le decía a un humilde vendedor de panela que no volvería a comprarle por sus preferencias políticas, rompió el silencio. En una acalorada entrevista con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, Gamboa dejó claro que no se arrepiente de su radical decisión, aunque reconoció que cometió un grave error al exponer públicamente al comerciante.

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Todo el escándalo estalló cuando el docente subió a sus redes sociales el momento exacto en el que le notificaba a Luis Felipe, un vendedor ambulante de panela, que su relación comercial de confianza se terminaba de inmediato. La razón detrás de la drástica medida fue que el vendedor apoyaba abiertamente la propuesta política de Abelardo de la Espriella, quien para ese momento era candidato presidencial. El video provocó una ola de rechazo tan grande en todo el país que el humilde vendedor no solo recibió el apoyo masivo de la ciudadanía para mejorar su negocio, sino que incluso terminó invitado de honor a la posesión presidencial.

Frente a los micrófonos de Blu Radio, el profesor intentó defenderse y argumentó que su decisión no fue una simple pataleta por un voto, sino una posición de principios morales. Gamboa aseguró que no puede patrocinar con su dinero a personas que respalden proyectos políticos que, según su visión, promueven discursos de odio o violencia contra el magisterio y los profesores colombianos, un gremio que considera altamente estigmatizado.

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Néstor Morales le preguntó de frente si sentía algún tipo de remordimiento por sus palabras hacia el vendedor. El docente respondió con un contundente “no, señor”, manteniendo firme su postura de cerrarle el bolsillo a quienes piensen diferente a él. No obstante, admitió que su gran equivocación fue haber encendido la cámara y compartir la grabación en internet. El educador explicó que su intención inicial era tener un soporte para que no se malinterpretaran sus palabras, pero terminó exponiendo de forma innecesaria a don Luis Felipe.

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“¿Entonces ahora solo comprará panela petrista a campesinos petristas?”, le dijo Néstor Morales.

El caso ya escaló a nivel institucional y la Universidad de la Amazonía anunció que tomará cartas en el asunto. Al respecto, el profesor Gamboa minimizó la situación explicando que la institución simplemente remitió el caso a los organismos competentes para su respectivo análisis. El docente se mostró confiado de que no recibirá ninguna sanción disciplinaria debido a que el polémico episodio ocurrió en su vida cotidiana, completamente fuera de sus funciones como maestro y sin comprometer su labor dentro de las aulas de la universidad.