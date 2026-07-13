Un caso ocurrido en Florencia, Caquetá, se viralizó luego de que un vendedor ambulante de panela recibiera una respuesta inesperada de uno de sus clientes habituales. El comerciante, identificado como Don Luis Felipe, llegó hasta una vivienda de la ciudad para ofrecer su producto, con el objetivo de conseguir ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

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Según información recopilada por el medio local Laboyanos, el adulto mayor se dedicaba a la venta de panela recorriendo diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante una de sus visitas recibió una negativa por parte del propietario de la vivienda, quien decidió no comprarle más el producto por haber votado por Abelardo de la Espriella.

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En un video que se difundió en redes sociales, el hombre que grababa la situación le manifestó al vendedor que, después de las elecciones, había tomado la decisión de comprar directamente a campesinos. “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia, hemos decidido o he decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos”, afirmó.

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El ciudadano explicó que su decisión estaba relacionada con las diferencias políticas que tendría con el vendedor. “Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”, aseguró, al señalar que no se trataba únicamente de una diferencia de opinión, sino de una postura que consideraba contraria a sus principios.

Además, el hombre indicó que como docente había defendido causas sociales relacionadas con los campesinos, los adultos mayores y la educación pública, y afirmó que por esa razón prefería apoyar económicamente a personas que compartieran esas ideas. “Yo he luchado por la vida, yo he estado del lado de los campesinos, he estado del lado de la gente humilde”, expresó durante la grabación.

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Al finalizar el video, el vendedor de panela respondió de manera respetuosa ante la situación. Con voz entrecortada y visiblemente afectado, Don Luis Felipe simplemente contestó: “Bueno, señor, y con mucho gusto”, antes de retirarse del lugar. La grabación abrió una discusión en redes sociales sobre la relación entre las diferencias políticas y las decisiones de consumo.

Un profesor dejó de comprar panela por el voto de un vendedor 🍯 Un video que habría sido grabado durante una conversación cotidiana terminó abriendo un debate nacional. Un docente le explicó a un vendedor ambulante que no volvería a comprarle sus productos por la decisión… pic.twitter.com/c0qIaIa67a — Diario del Huila (@diariodelhuila) July 12, 2026

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