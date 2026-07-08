Un conductor de un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) quedó en el centro de la polémica luego de ser captado en video mientras detenía el recorrido de una ruta para realizar, presuntamente, una diligencia personal. El hecho ocurrió en una ruta que cubría el trayecto entre Engativá y el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y fue denunciado por uno de los pasajeros.

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Las imágenes, divulgadas por Citytv muestran al conductor descendiendo del vehículo e ingresando a un establecimiento comercial mientras los usuarios permanecían a bordo esperando que continuara el recorrido.

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De acuerdo con la información publicada por el medio, la grabación tiene una duración de al menos seis minutos, tiempo durante el cual el conductor habría permanecido fuera del bus realizando una diligencia personal que, según la denuncia, consistía en comprar un chance.

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El episodio generó inconformidad entre los pasajeros y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron el comportamiento del operador durante la prestación del servicio.

TransMilenio rechazó lo ocurrido

Tras conocerse el caso, TransMilenio S. A. emitió un comunicado en el que rechazó este tipo de conductas y recordó que los operadores deben cumplir estrictamente con los protocolos establecidos para garantizar la prestación del servicio.

“Este tipo de comportamientos no corresponde a la misión de los operadores del sistema, quienes, además de prestar el servicio de transporte de manera segura y adecuada, deben cumplir con un conjunto de normas y con el reglamento de seguridad vial”, señaló la entidad.

La empresa informó que pondrá los hechos en conocimiento del concesionario responsable del vehículo y del operador involucrado para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

“En su calidad de ente gestor, TransMilenio S. A. pondrá en conocimiento del concesionario a cargo del vehículo y del operador los hechos ocurridos, con el fin de que se adelanten las indagaciones correspondientes”, indicó la entidad.

Por ahora, no se ha informado si el conductor fue suspendido ni qué posibles sanciones podría enfrentar mientras avanza el proceso interno.

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Además de la investigación, TransMilenio anunció que solicitará a los concesionarios reforzar las capacitaciones y procesos de sensibilización dirigidos a conductores y demás personal operativo del sistema.

Según explicó la entidad, el objetivo es prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse y garantizar un servicio seguro y adecuado para los usuarios.

“Se velará por solicitar a los concesionarios el refuerzo de las capacitaciones y procesos de sensibilización dirigidos a los operadores y a todo el personal que hace parte del sistema, con el propósito de garantizar un servicio adecuado y velar por la seguridad de los usuarios y, en general, de todos los actores viales”, concluyó TransMilenio.

El pronunciamiento fue emitido este 7 de julio de 2026, luego de que el video comenzara a difundirse ampliamente y generara numerosas críticas por la actuación del conductor durante el recorrido de la ruta.

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