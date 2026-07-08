Los nuevos reglamentos técnicos que modificarán las condiciones para la fabricación, importación y comercialización de algunos componentes de vehículos y motocicletas no comenzarán a aplicarse en las fechas inicialmente previstas.

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El Ministerio de Transporte anunció que su implementación se aplazará por un año con el fin de fortalecer el proceso técnico que respalda estas medidas.

La decisión cobija siete reglamentos relacionados con elementos de seguridad como llantas, sistemas de frenos, vidrios de seguridad, cinturones de seguridad y cintas retrorreflectivas, los cuales deberán esperar un año más antes de entrar en vigencia.

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Esa prórroga aplica para reglamentos que establecen las condiciones técnicas que deben cumplir distintos componentes utilizados en carros, motocicletas, remolques y semirremolques.

Entre ellos figuran las disposiciones sobre llantas para vehículos y motocicletas, sistemas de frenado, vidrios de seguridad, sistemas de retención para ocupantes, así como las cintas retrorreflectivas utilizadas en algunos automotores.

Con la modificación, las fechas de aplicación se trasladan entre agosto y octubre de 2027, mientras que algunos requisitos específicos comenzarán a exigirse de manera gradual entre 2028 y 2030, según el tipo de reglamento.

¿Por qué el Ministerio tomó esta decisión?

La cartera de Transporte explicó que el aplazamiento permitirá finalizar los estudios que adelanta junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para definir la mejor forma de armonizar diferentes estándares internacionales de seguridad vehicular.

El análisis busca establecer cómo coexistirán las normas técnicas promovidas por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (WP.29) y los Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) de Estados Unidos, con el propósito de adoptar una regulación técnicamente sólida y compatible con las necesidades del país.

Según el Ministerio, este tiempo adicional también servirá para que fabricantes, importadores, comercializadores y organismos de certificación se preparen para la implementación definitiva de las nuevas exigencias.