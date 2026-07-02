Por: El Espectador

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La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) puso en funcionamiento una nueva plataforma digital para agendar las revisiones técnicas de identificación de vehículos, un procedimiento que permite verificar que un automotor no tenga alteraciones en sus sistemas de identificación y que suele exigirse en trámites como compraventas, traspasos, rematriculaciones y procesos judiciales.

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Con esta herramienta, la Policía Nacional busca eliminar la intermediación de tramitadores, fortalecer los controles contra el fraude y agilizar un servicio que, según la institución, se ha convertido en una pieza clave para combatir el hurto de vehículos y la comercialización ilegal de autopartes.

La plataforma exige que el agendamiento sea realizado directamente por el propietario del vehículo o su representante legal. Además, incorpora un sistema de validación de identidad conectado en tiempo real con la Registraduría Nacional, con el fin de verificar la autenticidad de quien solicita la cita.

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Inicialmente, el servicio estará habilitado en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena e Ibagué. La Policía aseguró que la cobertura se ampliará gradualmente al resto del país.

En Bogotá, las citas deberán solicitarse con un día de anticipación y la agenda se habilitará diariamente desde las 8:00 a. m.

Más de 22.000 revisiones este año

Según cifras de la DIJIN, durante 2025 se expidieron cerca de 54.000 certificaciones técnicas de identificación automotor en todo el país, de las cuales 13.800 correspondieron a Bogotá.

En lo corrido de 2026 ya se han realizado 22.647 revisiones técnicas. De ese total, 903 correspondieron a inspecciones de vehículos de carga vinculados a procesos de desintegración, el trámite mediante el cual estos automotores son retirados legalmente de circulación y destruidos para evitar que vuelvan a operar o que sus sistemas de identificación sean utilizados de manera fraudulenta.

La entidad también destacó que, entre el 25 de mayo y el 25 de junio —primer mes de funcionamiento de la plataforma—, solo en Bogotá se gestionaron 1.304 revisiones comerciales y 112 procesos de desintegración a través del nuevo sistema.

¿Qué trámites podrán hacerse?

A través del portal, los usuarios podrán:

Agendar citas para revisiones técnicas de identificación de vehículos.

Conocer los requisitos para trámites como matrícula, rematrícula, traspaso, regrabación, cambio de características y certificaciones judiciales.

Consultar los puntos de atención y los canales oficiales de contacto.

La DIJIN informó que, en una fase posterior, la plataforma integrará sistemas de pago electrónico como PSE y Bre-B.

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Recomendaciones para realizar el trámite

La DIJIN recordó que el servicio es gratuito y recomendó no acudir a intermediarios o tramitadores. También indicó que los usuarios deberán presentarse diez minutos antes de la cita con el vehículo limpio, la documentación en regla y el documento de identidad original.

Finalmente, la Policía señaló que las revisiones técnicas y el trabajo de identificación forense han contribuido a una reducción cercana al 25 % en el hurto de vehículos en el país durante lo corrido de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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