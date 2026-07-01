Por: VALORA ANALITIK

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Los conductores que ingresan o salen de Bogotá por el norte comenzaron a pagar desde este 1 de julio de 2026 nuevas tarifas en tres de los peajes más transitados de la capital. Se trata de Andes, Fusca y Unisabana, cuyos valores aumentaron como parte del esquema de incrementos graduales definido por el Gobierno Nacional para normalizar la estructura tarifaria del proyecto Accesos Norte.

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El ajuste, que impacta a vehículos particulares, buses y carga, hace parte de un cronograma que continuará hasta julio de 2027. La medida busca evitar que los usuarios afronten un incremento mucho mayor en un solo momento, al tiempo que garantiza la financiación de obras estratégicas para mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que el aumento se aplica en cumplimiento de la Resolución 20253040016965 del 7 de mayo de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte, la cual estableció un mecanismo de incrementos progresivos para estas estaciones de peaje.

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Nuevas tarifas de los peajes a las afueras de Bogotá desde el 1 de julio de 2026

Con el incremento que entró en vigor este 1 de julio, los conductores de vehículos particulares (categoría I) pasaron de pagar $ 15.200 a $16. 100, es decir, $ 900 adicionales por cada paso por los peajes Andes, Fusca y Unisabana.

En las demás categorías, las nuevas tarifas quedaron así:

Categoría II: pasó de $26.400 a $27.800.

Categoría III: aumentó de $17.500 a $18.700.

Categoría IV: subió de $37.100 a $38.100.

Categoría V: pasó de $54.500 a $55.500.

Categoría VI: aumentó de $68.900 a $69.900.

Categoría VII: quedó en $76.900, frente a los $75.900 que se cobraban hasta junio.

En el caso de la categoría I, la más utilizada por los vehículos particulares, la tarifa pasó de $15.200 a $16.100, lo que representa un incremento de $900, equivalente al 5,92 %.

La ANI explicó que este incremento no corresponde a una decisión nueva, sino al cumplimiento de un esquema tarifario que había sido aplazado y que ahora se aplicará de forma escalonada.

Según la entidad, originalmente el incremento contractual debía cobrarse en una sola oportunidad, pero el Gobierno optó por distribuirlo en varias etapas para reducir el impacto económico sobre los usuarios.

«El incremento contractual que originalmente debía aplicarse de manera súbita en una sola vigencia se implementará progresivamente mediante incrementos graduales hasta julio de 2027, con el propósito de reducir las afectaciones económicas sobre los usuarios, las comunidades, los gremios, el sector transportador y los demás actores que hacen uso de este importante corredor vial», explicó Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI.

La estrategia permite repartir gradualmente incrementos contractuales equivalentes a $2.500 y $700, calculados con base en pesos de diciembre de 2019, que originalmente estaban previstos para los años 2023 y 2026.

¿Qué obras se financiarán con estos recursos en vía Bogotá?

Uno de los aspectos más importantes del anuncio es que el dinero recaudado tendrá una destinación específica. La ANI informó que los recursos obtenidos mediante estos incrementos financiarán las obras del proyecto Accesos Norte Fase II, considerado uno de los más importantes para la movilidad de Bogotá y la Sabana.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la carrera Séptima y la construcción de la Perimetral de Sopó.

La ANI también dejó claro que este no será el último ajuste. El esquema aprobado por el Ministerio de Transporte contempla que la normalización tarifaria continúe de forma gradual hasta julio de 2027, con el fin de cumplir las obligaciones contractuales del proyecto sin trasladar todo el incremento a los usuarios en una sola vigencia.

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“La gradualidad adoptada armoniza el cumplimiento de las obligaciones contractuales con la necesidad de mitigar el impacto económico sobre los usuarios, permitiendo avanzar en la ejecución de un proyecto fundamental para la competitividad, la movilidad y el desarrollo de la región”, señaló la Agencia Nacional de Infraestructura.

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