La pensión en Colombia se garantiza a todos trabajador que, habiendo cumplido la edad y semanas mínimas, certifiquen los requisitos ante el respectivo fondo de jubilaciones.
Sin embargo, hay una serie de requisitos que se deben cumplir a riesgo de que la mesada sea eliminada para el beneficiario.
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La ley nacional deja en claro que la pensión en Colombia se deja de pagar siempre y cuando se logre establecer faltas graves en el proceso, incluyendo la entrega de información falsa.
Casos en los que un jubilado puede perder su pensión en Colombia
1. Fraude o falsedad documental
Constituye la causal más grave e implica la revocación inmediata del beneficio:
- Inconsistencias en registros de cotización: Presentar certificaciones laborales falsas o alterar historias laborales para simular semanas no cotizadas.
- Falsificación de documentos: Usar identidades, registros civiles o certificados médicos alterados para acreditar parentesco o condiciones de invalidez.
- Consecuencias: Además de perder la mesada, el sistema ordena la devolución de los dineros pagados (cobro coactivo) y remite el caso a la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la administración pública o la seguridad social.
Ahora, para el caso de la pensión en Colombia que se otorga por invalidez la ley exige valoraciones periódicas a cargo de las administradoras (Colpensiones o AFP) para evaluar la evolución de la invalidez. La no asistencia injustificada suspende o cancela el pago.
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Finalmente, existen algunas incompatibilidades, como reincorporarse al sector público sin las excepciones estipuladas en la norma genera incompatibilidad y la suspensión inmediata de la mesada pensional.
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