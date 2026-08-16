Por: VALORA ANALITIK

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La pensión en Colombia se garantiza a todos trabajador que, habiendo cumplido la edad y semanas mínimas, certifiquen los requisitos ante el respectivo fondo de jubilaciones.

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Sin embargo, hay una serie de requisitos que se deben cumplir a riesgo de que la mesada sea eliminada para el beneficiario.

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La ley nacional deja en claro que la pensión en Colombia se deja de pagar siempre y cuando se logre establecer faltas graves en el proceso, incluyendo la entrega de información falsa.

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Casos en los que un jubilado puede perder su pensión en Colombia

1. Fraude o falsedad documental

Constituye la causal más grave e implica la revocación inmediata del beneficio:

Inconsistencias en registros de cotización: Presentar certificaciones laborales falsas o alterar historias laborales para simular semanas no cotizadas.

Presentar certificaciones laborales falsas o alterar historias laborales para simular semanas no cotizadas. Falsificación de documentos: Usar identidades, registros civiles o certificados médicos alterados para acreditar parentesco o condiciones de invalidez.

Usar identidades, registros civiles o certificados médicos alterados para acreditar parentesco o condiciones de invalidez. Consecuencias: Además de perder la mesada, el sistema ordena la devolución de los dineros pagados (cobro coactivo) y remite el caso a la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la administración pública o la seguridad social.

Ahora, para el caso de la pensión en Colombia que se otorga por invalidez la ley exige valoraciones periódicas a cargo de las administradoras (Colpensiones o AFP) para evaluar la evolución de la invalidez. La no asistencia injustificada suspende o cancela el pago.

(Recomendado: Estos trabajadores aún podrán pasarse de fondos privados a Colpensiones tras el cierre de la ventana pensional)

Finalmente, existen algunas incompatibilidades, como reincorporarse al sector público sin las excepciones estipuladas en la norma genera incompatibilidad y la suspensión inmediata de la mesada pensional.

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