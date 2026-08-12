Por: Portal Bogotá

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El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) han firmado un nuevo convenio interadministrativo enfocado en optimizar la gestión pensional para las y los pensionados del Acueducto. De acuerdo con la información oficial publicada por Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, este acuerdo permitirá fortalecer los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía, priorizando una gestión eficiente, oportuna y respaldada por altos estándares de calidad.

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De acuerdo con el comunicado del FONCEP en su cuenta oficial en X, esta alianza brinda continuidad al proceso iniciado en 2022, cuando la entidad asumió la responsabilidad del giro y pago de las mesadas pensionales para quienes son beneficiarios de la EAAB. Esta articulación entre el fondo y la empresa ha permitido una mejor administración del pasivo pensional, favoreciendo así a miles de personas que dependen mes a mes del cumplimiento de estas obligaciones.

La estrategia de cooperación institucional se enmarca en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, titulado "Bogotá Camina Segura". El objetivo central es consolidar al FONCEP como el órgano especializado en gestión pensional del Distrito Capital, ampliando su articulación con entidades distritales para la administración y pago de obligaciones pensionales. El impacto de este nuevo convenio se refleja en el beneficio directo para más de 3.100 pensionadas y pensionados de la EAAB, cuyos derechos seguirán protegidos mediante este modelo operativo conjunto.

El convenio establece que el FONCEP continuará con el pago de las mesadas pensionales, mientras la EAAB mantendrá bajo su responsabilidad la liquidación de la nómina y demás tareas propias de la administración pensional. Así, se aprovecha la experiencia técnica y operativa del FONCEP, obteniendo procesos más seguros, especializados y eficientes. Esta sinergia busca generar mayor eficiencia administrativa y, fundamentalmente, garantizar mejores resultados para quienes han dedicado su labor a la ciudad.

En la actualidad, el FONCEP gestiona también el pago de pensiones del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, consolidando un modelo que ha demostrado beneficiar a miles de familias y fortalecer la sostenibilidad del sistema pensional distrital. La renovación de este convenio reafirma el compromiso de las entidades involucradas con la protección de derechos y la mejora continua del servicio público en Bogotá.

¿Cuáles son los beneficios del convenio entre FONCEP y la Empresa de Acueducto de Bogotá para los pensionados?

El principal beneficio de este convenio para las y los pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá radica en la garantía de una gestión eficiente, especializada y con altos estándares de calidad en el pago de sus mesadas. Gracias a la administración centralizada por parte del FONCEP, estos pagos se realizan de manera oportuna y segura, fortaleciendo la protección de sus derechos.

¿Qué papel cumple el FONCEP en la administración de las pensiones del Distrito Capital?

El FONCEP es la entidad distrital encargada de gestionar el pago de obligaciones pensionales para el sector público en Bogotá; asume tanto el giro como el manejo operativo de las mesadas de entidades como la EAAB y el Fondo de Pensiones Públicas de la ciudad, garantizando eficiencia y transparencia en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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