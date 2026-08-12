Por: Portal Bogotá

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Este jueves 13 de agosto de 2026, Bogotá vivirá una nueva jornada de cortes de agua en varias zonas, de acuerdo con información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esta suspensión temporal del servicio responde a obras programadas que buscan mejorar y asegurar la confiabilidad en el suministro de agua potable en distintas localidades de la ciudad. De acuerdo con la EAAB, la ejecución de estos trabajos es necesaria para minimizar riesgos de daños mayores tanto en tuberías como en accesorios de distribución, lo que contribuirá a evitar inconvenientes futuros.

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En la localidad de Puente Aranda, los barrios Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur estarán afectados por estos cortes. La zona comprendida va de la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur y la avenida calle 45A Sur. El corte iniciará a las 9:00 a. m. y podrá extenderse hasta 24 horas, según la EAAB, debido a trabajos de empalme de redes de acueducto.

La localidad de Kennedy también tendrá suspensión del servicio, en particular el barrio Tintal, en el sector comprendido entre la calle 8 y la calle 10, desde la carrera 86 a la carrera 89. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y también se espera que dure hasta 24 horas, motivado por un cierre a terceros.

En tanto, en Ciudad Bolívar, los barrios Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador y Corinto figuran entre los zonas involucradas. El corte de agua será de aproximadamente 9 horas, desde las 10:00 a. m., afectando el área ubicada de la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre la carrera 74C y la carrera 78H. Según la EAAB, la razón es el mantenimiento preventivo de la infraestructura.

Por su parte, en la localidad de Bosa, sectores como Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche y La Estación tendrán cortes entre las 10:00 a. m. y por 24 horas. Varias manzanas del sector, delimitadas por calles 65H Sur a 52A Sur y carreras 77G a 79C, estarán incluidas, también para mantención preventiva.

La EAAB recomienda llenar el tanque de reserva del domicilio antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos, y emplear el recurso de manera racional. En casos especiales, como hospitales o centros con alta concentración de público, se podrá solicitar suministro mediante carrotanques a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán corte de agua el jueves 13 de agosto de 2026?

De acuerdo con información de la EAAB, los cortes de agua afectarán barrios de Puente Aranda (Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur), Kennedy (Tintal), Ciudad Bolívar (Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto) y Bosa (Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación parcial, Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche y La Estación). Las zonas y horarios específicos fueron definidos y comunicados oficialmente por la empresa.

¿Qué recomendaciones hace la EAAB para los cortes de agua del 13 de agosto de 2026 en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar el uso del agua en el lavado de manos y preparación de alimentos, y utilizar el recurso con racionalidad. Además, en casos como clínicas y hospitales, se puede solicitar un carrotanque a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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