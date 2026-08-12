Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá extendió una invitación para que los ciudadanos acudan este jueves 13 de agosto de 2026 a cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad y accedan al servicio de vacunación, presentando únicamente su documento de identidad. De acuerdo con la información oficial citada en el comunicado de la SDS, la jornada está destinada tanto a quienes requieran iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación y tiene el propósito fundamental de prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. En particular, se resalta la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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Los puntos de vacunación estarán habilitados desde las 8:00 de la mañana. Según la SDS, en Bogotá existen múltiples espacios distribuidos en toda la ciudad, ubicados en lugares de gran afluencia como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Estos puntos son actualizados diariamente y la información se difunde a través de las redes sociales oficiales de la entidad, garantizando así el acceso oportuno a la ciudadanía. Además, se cuenta con más de 200 puntos fijos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que facilita que las personas puedan acceder a los servicios de inmunización de manera continua. Para consultar la ubicación específica de los puntos activos para este jueves 13 de agosto de 2026, la SDS suministra el enlace oficial correspondiente.

En cuanto a la vacunación de la población priorizada, la SDS enfatiza que la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla dirigida a gestantes y personas mayores de 60 años se lleva a cabo exclusivamente en puntos de atención autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, con el objetivo de asegurar la seguridad de los procesos. La información sobre los puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), comúnmente conocidas como EPS, está disponible en un enlace oficial proporcionado por la Secretaría.

Finalmente, para ubicar el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda utilizar la herramienta “Mapas Bogotá”, accediendo a su buscador y escribiendo “vacunación”. Esto permitirá filtrar por instituciones prestadoras de salud que ofrecen este servicio y facilita que los usuarios tomen nota de la información relevante antes de presentarse con su documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué puntos de Bogotá se podrá vacunar la población durante la jornada del 13 de agosto de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud informa que los puntos de vacunación estarán distribuidos en diferentes espacios de alta afluencia de Bogotá, incluidos centros comerciales, parques y colegios, además de más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS. Los detalles específicos sobre la ubicación de cada punto para la jornada pueden consultarse en el enlace oficial proporcionado por la entidad y se recomienda verificar la información actualizada en redes sociales oficiales.

¿Cómo ubicar el punto de vacunación más cercano en Bogotá mediante Mapas Bogotá?

Para facilitar el acceso a la vacunación, la SDS sugiere utilizar la herramienta digital Mapas Bogotá. Al ingresar al buscador y escribir “vacunación”, usted podrá filtrar por instituciones prestadoras de salud con este servicio, consultar direcciones, horarios y seleccionar el punto más conveniente. Este proceso está explicado detalladamente en la plataforma oficial, lo que garantiza facilidad de uso para toda la ciudadanía.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.